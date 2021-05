Quando mancano poche settimane alla fine della stagione 2020/2021, negli studi di U&D c'è grande fermento. Nel weekend dall'8 al 10 maggio, infatti, sono state registrate ben tre nuove puntate del dating-show, la maggior parte delle quali incentrate su Gemma Galgani e sulle sue conoscenze sfortunate. Ida e Isabella stanno frequentando due cavalieri del parterre, mentre Luca è stato accusato di illudere Elisabetta facendole domande sul suo rapporto con Mark.

Nuova delusione per Gemma a U&D

Lunedì 10 maggio, è stata registrata la terza puntata settimanale di U&D, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 nei prossimi giorni.

Le anticipazioni che circolano in rete, riguardano gli ultimi due appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto, entrambi dedicati a storie finite e a nuove conoscenze.

Di recente, ad esempio, Gemma ha ammesso di provare un sentimento per Aldo: dopo averlo definito solo un caro amico per tanto tempo, la dama si è resa conto di sentire qualcosa per lui, per questo avrebbe voluto approfondire il rapporto.

La torinese, però, è rimasta spiazzata dalla notizia che il cavaliere sarebbe più interessato ad Isabella: è stata quest'ultima, infatti, a rifiutare un'uscita a cena con Farella soprattutto nel rispetto della collega di parterre.

Sabato scorso, inoltre, la 71enne e il signore che le sta facendo battere il cuore in questo periodo, hanno guardato insieme la puntata di Amici, ma lui sarebbe stato più freddo del solito.

Interpellato dagli opinionisti sul tipo di legame che vorrebbe portare avanti con Galgani, Aldo ha parlato di una bella amicizia che non può sfociare in nulla di più profondo. Nel sentire queste parole, Gemma si è detta dispiaciuta: la "regina" del Trono Over, infatti, pensava di aver finalmente incontrato l'anima gemella.

Critiche a non finire per Luca a U&D

Un altro argomento che è stato affrontato sia nella registrazione di U&D del 9 maggio che in quella del 10, è il tira e mola tra Luca ed Elisabetta. Dopo aver chiuso col cavaliere, la dama ha cominciato ad uscire con Mark e si è trovata bene con lui: l'ex, però, l'ha spiazzata quando durante un ballo le ha chiesto se aveva già baciato la nuova fiamma e se era davvero interessata.

Dopo essere stato sommerso dalle critiche soprattutto dagli opinionisti, il protagonista del Trono Over si è scusato ed ha promesso che d'ora in poi lascerà in pace la donna che ha frequentato per mesi ma per la quale non ha mai provato un sentimento d'amore.

Gemma spiazza in passerella a U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate lo scorso fine settimane, informano i telespettatori delle conoscenze che hanno intrapreso due amate dame del parterre da pochissimo.

Isabella sta uscendo con Maurizio e si trova bene con lui (anche se è un po' spaventata dal poco tempo libero che l'altro ha perché non è ancora in pensione), mentre Ida ha iniziato a frequentare Gabriele: i due si sono visti ed hanno preso un caffè nella camera d'albergo di lei.

Lunedì 10 maggio, infine, le dame del cast hanno sfilato sul tema "Sogno di una notte di mezza estate": Gemma ha creato un po' di scalpore in studio quando ha mostrato le culotte ballando il can can sulla passerella. Nonostante Tina l'abbia aspramente contestata, la torinese è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio, aggiudicandosi la vittoria.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Giacomo era presente ma non si è parlato del suo percorso: dopo aver assistito alle scelte di Samantha e Massimiliano, i fan fremono dalla curiosità di scoprire se l'ultimo tronista rimasto preferirà Carolina o Martina.