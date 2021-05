E' giunto il momento del gran finale per Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera di Rai 1 che chiuderà i battenti con le puntate in onda dal 24 al 28 maggio in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali ruoteranno in primis intorno alla coppia Marta-Vittorio. Per i due, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e l'epilogo per i coniugi Conti non sarà affatto felice.

Occhi puntati anche su Giuseppe che, in questi episodi finali della soap, riceverà una lettera misteriosa.

Giuseppe riceve una lettera misteriosa: trame Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore al 28 maggio 2021, rivelano che la tranquillità di Giuseppe verrà scossa nel momento in cui riceverà una lettera misteriosa.

A spedirgliela è una donna che vive in Germania, paese nel quale Giuseppe ha vissuto e lavorato per diverso tempo, prima di far ritorno a Milano, con grande stupore di sua moglie che ormai lo dava per morto e stava per iniziare una nuova vita al fianco di Armando.

Tale lettera non passerà inosservata e a destare particolare attenzione sarà l'atteggiamento di Giuseppe: l'uomo, infatti, deciderà di tenerla nascosta ad Agnese e non le rivelerà nulla in merito al contenuto.

A questo punto, quindi, non si esclude che il capofamiglia Amato nasconda un segreto.

Rocco pronto ad affrontare il padre di Maria

E poi ancora in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Rocco viene a sapere che il padre di Maria ha posto il fatidico ultimatum per le nozze.

Così, ad un passo dalla firma del contratto che lo renderebbe un ciclista serio a tutti gli effetti, Rocco avrà un ripensamento e si renderà conto di avere una missione più importante da portare a termine.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Così, il giovane ragazzo deciderà di andare in Sicilia perché intende affrontare di persona il padre della sua futura sposa.

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio: per i due coniugi sarà il momento di prendere una decisione definitiva sul loro futuro.

Marta e Vittorio si lasciano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 maggio

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 maggio 2021, raccontano che Marta comunicherà a suo marito la decisione di partire per l'America e quindi accettare la proposta di lavoro che le è stata fatta.

Tale decisione di Marta, la porterà a rompere così il suo rapporto con Conti: i due metteranno la parola "fine" al loro matrimonio, dato che Vittorio era stato ben chiaro con sua moglie e le aveva chiesto di scegliere tra lui e il lavoro in America.

Prima della partenza, Marta e Vittorio passeranno una notte in intimità assieme, la quale però non basterà a far cambiare idea alla donna, che resterà ferma e convinta della sua decisione.