Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 13 maggio su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati sul rapporto tra Marta e Vittorio: i due coniugi appariranno di nuovo affiatati come un tempo, mentre intanto Cosimo Bergamini deciderà di parlare con sua moglie e le confesserà di voler cambiare vita. Per Rocco, invece, arriverà il momento di annunciare il suo fidanzamento in famiglia.

Marta e Vittorio affiatati sul lavoro: trama Il Paradiso delle signore 13 maggio

Nel dettaglio, la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 13 maggio rivela che tra Marta e Vittorio tornerà ad esserci un clima più sereno, complice il fatto che i due stanno trascorrendo molto tempo assieme sul lavoro.

Tuttavia, la situazione non è ancora idilliaca come un tempo e non si può parlare di un riavvicinamento a tutti gli effetti. Di sicuro, però, rispetto alla crisi delle settimane precedenti, ci sarà un riavvicinamento che li porterà a essere nuovamente affiatati, soprattutto dal punto di vista professionale.

Per Cosimo, invece, arriverà il momento della resa dei conti finale. L'uomo confesserà a Gabriella la sua volontà: è pronto a cambiare vita e a ripartire praticamente da zero.

Cosimo pronto a cambiare vita e città con Gabriella

Tuttavia Cosimo non intende restare a Milano: lo scopo del giovane Bergamini, infatti, è quello di lasciare la città e di trasferirsi all'estero, dove intende iniziare una nuova vita.

Parlando con Gabriella, Cosimo ammette di immaginrea tutta la sua famiglia con sé in questo nuovo percorso di vita che intende affrontare. Ma quale sarà la reazione della stilista? Accetterà o no di trasferirsi all'estero e di acconsentire alla richiesta di suo marito?

Inoltre le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 14 maggio su Rai 1, rivelano che il destino di Marcello è ormai segnato.

Il giovane Barbieri si trova in carcere dove dovrà scontare la sua pena.

Rocco annuncia il fidanzamento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 maggio

Ludovica, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e continuerà a combattere con tutta sé stessa per far sì che Marcello lasci il carcere al più presto. Intanto Armando andrà in prigione per fargli visita e capire come sta.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questo nuovo appuntamento con Il Paradiso, ci sarà spazio anche per le novità legate a Rocco.

Il giovane deciderà di annunciare ufficialmente in famiglia la notizia del suo fidanzamento con la dolce Maria, che ha fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, all'interno del Paradiso, non tutte le ragazze possono gioire per la loro situazione sentimentale. Tra queste vi sono Dora e Stefania, che dovranno fare i conti con i rifiuti da parte dei due ragazzi di cui si erano invaghite.

Si avvicina l'atteso finale de Il Paradiso delle signore 5

Le due Veneri appariranno abbastanza tristi e provate dalla situazione, così Gloria deciderà di prendere in mano le redini della situazione e proverà in tutti i modi a tirarle su il morale.

Insomma i colpi di scena, anche in questo nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore, non mancheranno. Intanto si avvicina sempre più il gran finale della quinta stagione: la soap, infatti, chiuderà i battenti il prossimo 28 maggio con la messa in onda dell'ultima puntata di questa serie.

Un finale molto atteso dal pubblico di Rai 1, dato che molti dei punti lasciati in sospeso verranno finalmente risolti. Occhi puntati in primis sulla coppia Marta-Vittorio: i due riusciranno a recuperare il loro matrimonio oppure si diranno addio? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi.