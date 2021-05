Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore 5 e mercoledì 19 maggio andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena, in primis per Marta che si ritroverà a dover fare i conti con la difficile scelta da prendere dal punto di vista lavorativo dopo la vantaggiosa offerta ricevuta dalla Sterling in America. Occhi puntati anche su Cosimo Bergamini: il giovane marito di Gabriella continuerà ad essere convinto della sua scelta di lasciare Milano e trasferirsi a Parigi.

Marta non è sincera con Vittorio: trama Il Paradiso delle signore 19 maggio

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì pomeriggio, rivela che Marta continuerà ad essere in crisi.

La proposta di lavoro che ha ricevuto in America la entusiasma molto, ma la donna non ha il coraggio di parlarne con suo marito Vittorio, consapevole del fatto che tale separazione possa avere un effetto disastroso sul loro matrimonio.

Così, Marta deciderà di confidarsi con suo padre Umberto e con la zia Adelaide, ai quali rivelerà il disagio che sta provando in questo periodo. La donna, infatti, continuerà a tacere con Conti in merito alla proposta che le è stata fatta ma fino a quando potrà andare avanti in questo modo? Prima o poi, arriverà il momento della resa dei conti finale e la Guarnieri si ritroverà costretta ad affrontare anche suo marito.

Cosimo pensa al trasferimento

Intanto, Cosimo non si arrende: il suo sogno è quello di trasferirsi a Parigi per iniziare una nuova vita, lontano da tutto e tutti.

Le anticipazioni di questa puntata de Il Paradiso delle signore del 19 maggio, rivelano che il giovane Bergamini vuole al suo fianco anche sua mamma Delfina e la moglie Gabriella.

La stilista del grande magazzino, però, non apparirà fortemente entusiasta di questa prospettiva: il trasferimento a Parigi potrebbe non essere ciò di cui Gabriella ha bisogno in questo momento della sua vita.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo, Marcello scriverà una lettera dal carcere indirizzata a Ludovica Brancia: il giovane Barbieri chiederà alla donna di dimenticarlo e quindi di voltare pagina.

Fiorenza indaga su Ludovica: trama Il Paradiso delle signore 19 maggio

Fiorenza, invece, non avrà alcuna intenzione di arrendersi: la donna continuerà ad indagare su Ludovica per portare alla luce i suoi possibili 'scheletri nell'armadio'.

La trama de Il Paradiso delle signore di questo mercoledì pomeriggio, inoltre, rivela che Rocco dopo aver vinto la sua nuova gara ciclistica, vincerà una somma in denaro. Con quei soldi, il giovane Amato deciderà di fare un regalo alla sua amata Maria: intende acquistarle un anello.