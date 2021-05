Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Martedì 4 maggio andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Maria deciderà di parlare con Irene e rivelarle di aver scoperto del bacio con Rocco. Nel frattempo il nipote di Agnese chiederà alla signorina Cipriani come poter riconquistare la giovane sarta. Marta e Dante continueranno a essere molto legati: lavorando a stretto contatto, i due amanti non faranno altro che confrontarsi per portare a termine il lavoro per conto della Sterling.

Vittorio invece deciderà di chiudere con la moglie: dopo il bacio che ha visto tra Marta e Romagnoli, capirà che la giovane fotografa non prova più lo stesso sentimento nei suoi confronti.

Marcello teme di essere arrestato

Nel corso del 142° episodio de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 4 maggio, il giovane Barbieri continuerà a pensare al suo futuro. Il ragazzo temerà che verrà presto arrestato, come gli aveva anticipato il maresciallo, amico del signor Ferraris. Tuttavia Marcello preferirà non aggiornare la contessina Brancia circa i suoi brutti presentimenti. Il barman non sopporterà l'idea che, da un momento all'altro, dovrà distaccarsi da Ludovica e dal suo migliore amico Salvatore.

Intanto nell'appartamento delle ragazze il clima sarà sempre più teso. Da quando Maria ha scoperto che Irene e Rocco si sono baciati, non farà altro che pensare di aver perso per sempre il suo amore. Delusa dal comportamento della sua coinquilina, la signorina Puglisi deciderà di affrontare Irene. Allo stesso tempo però, il giovane magazziniere chiederà supporto alla Venere bionda su come riconquistare la sarta.

Armando consola Vittorio Conti

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 maggio, rivelano nel dettaglio che Marta si confronterà con Romagnoli circa il video che vorrà realizzare la Sterling. L'azienda americana vorrà presentare Il Paradiso delle Signore al pubblico statunitense, facendo conoscere la storia aziendale del più importante magazzino di Milano.

Dante non potrà essere che felice di stare accanto alla ragazza e continuerà a riempirla di dubbi circa il suo rapporto con Vittorio. Dopo aver visto il bacio tra la moglie e l'amante, il dottor Conti deciderà di porre fine al loro matrimonio. Vittorio sarà molto amareggiato: non si sarebbe mai aspettato che Marta potesse buttarsi tra le braccia di Romagnoli. Tuttavia il direttore dell'atelier si confiderà con Armando il quale lo aiuterà a distrarsi dai suoi problemi d'amore.