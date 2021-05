Grandi novità accadranno a Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate in onda dal 10 al 14 maggio su Rai 1. Le trame della soap opera raccontano che Marcello Barbieri deciderà di costituirsi alle forze dell'ordine dopo aver fatto credere agli amici di stare fuggendo da Milano. Marta e Vittorio, invece, saranno sempre più affiatati.

Il Paradiso delle signore, puntate 10-14 maggio: Marcello decide di fuggire da Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 maggio in televisione rivelano che Marta farà una scelta definitiva per quanto riguarda Dante mentre Vittorio continuerà a pensarla insistentemente.

Cosimo, intanto, pagherà pegno dopo aver capito che ha esagerato al Circolo. Per questo motivo, l'imprenditore chiederà scusa a Salvatore dinnanzi a Gabriella. In seguito, l'uomo cercherà di riconquistare il cuore della stilista, tanto da porgere le scuse anche a Umberto per averlo accusato della morte di Achille.

Marcello trascorrerà un momento di forte passione con Ludovica dopo aver scelto di fuggire da Milano per non finire in carcere. A tal proposito, Armando e Salvatore organizzeranno il piano di fuga nei minimi dettagli. Ma ecco che Agnese capirà che Barbieri sta passando dei guai seri con la giustizia, tanto da costringere suo figlio e Ferraris a confessare tutta la verità.

Marta e Vittorio sempre più affiatati

Nelle puntate 10-14 maggio de Il Paradiso, le Veneri capiranno che è sbocciato l'amore tra Rocco e Maria, tanto da apparire sempre più vicini e innamorati. Ed ecco che il magazziniere annuncerà a casa Amato il fidanzamento ufficiale con la sarta. La coppia, infatti, avrà intenzione di convolare a nozze alquanto prima, tanto da voler comunicare la notizia ai parenti rimasti in Sicilia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto, Marta e Vittorio si dimostreranno sempre più affiatati almeno sul lavoro. A tal proposito, la figlia di Umberto confesserà a Federico di voler salvare il suo matrimonio. Alla fine, i coniugi Conti decideranno di deporre le armi da guerra, tanto da corrersi incontro l'uno verso l'altra.

Cosimo cercherà di convincere Gabriella a ricominciare una nuova vita all'estero insieme a tutta la sua famiglia.

Ludovica scopre che Barbieri è in galera

Dora scoprirà che Nino è un seminarista e sprofonderà nella malinconia. Per questo motivo, la ragazza apparirà molto triste per aver preso una cotta sbagliata come Stefania. Gloria, a questo punto, cercherà di fare un gesto carino per tirare su il morale alle due Veneri.

Nel frattempo, tutti crederanno che Marcello sia partito per la volta dell'Australia per ricongiungersi con la sorella Angela. In realtà, il ragazzo farà una scelta coraggiosa, ovvero quella di costituirsi alle forze dell'ordine. Più tardi, Ludovica verrà a sapere che il suo amato si trova in galera, tanto da chiedere al suo avvocato un permesso per poterlo incontrare. La ragazza si dimostrerà un osso duro, volendo trovare un modo per far uscire Barbieri di prigione.