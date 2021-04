Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera amatissima dai telespettatori di Rai 1. Gli spoiler delle puntate in onda dal 26 al 30 aprile raccontano che l'avvicinamento tra Maria Pugliesi e il meccanico Alfredo susciterà la gelosia di Rocco. Gabriella e Cosimo Bergamini, invece, saranno ai ferri corti.

Il Paradiso delle signore: puntate da lunedì 26 a venerdì 30 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile su Rai 1, rivelano che Gabriella otterrà un prestigioso riconoscimento.

Purtroppo Cosimo si rifiuterà di accompagnare la moglie all'evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, in quanto troppo preso dal rancore verso Umberto. Per questo motivo Salvatore consolerà la stilista in questo momento. In seguito il giovane Amato scoprirà che suo padre Giuseppe non ha la possibilità di restituirgli il denaro che gli ha prestato, poiché perso in loschi traffici. Una scoperta che deluderà tantissimo il socio di Marcello.

Marta e Vittorio avranno un confronto dove analizzeranno i problemi che li hanno distanziati. Intanto la giovane Guarnieri riceverà uno strano regalo da Dante. Al Paradiso Marta e Federico coinvolgeranno Ludovica nella realizzazione di un servizio fotografo per pubblicizzare la collezioni di abiti in America.

Maria riceve delle avance da Alfredo, Rocco è geloso

Nelle puntate dal 26 al 30 aprile de Il Paradiso, Gabriella riuscirà a convincere Cosimo ad accompagnarla al Circolo per ritirare il premio. Dante, intanto, approfitterà della crisi dei coniugi Conti per mettere strane idee in testa a Marta.

Maria riceverà delle avance da parte di Alfredo Perico, il meccanico chiamato da Armando per aggiustare le biciclette.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Rocco, a questo punto, proverà una folle gelosia nei confronti della giovane sarta, che non sfuggirà agli occhi di Irene. Di conseguenza la Venere studierà un piano per avvicinare i suoi due amici.

Intanto Agnese obbligherà Giuseppe a confessarsi e successivamente ringrazierà il capo magazziniere per aver coperto le spalle al marito.

Il carabiniere inviterà caldamente Marcello a costituirsi presso il comando. Ludovica si metterà in contatto con un amico avvocato per aiutare Barbieri.

Litigio furioso tra Gabriella e Cosimo

Giuseppe, invece, deciderà di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per ripagare il suo debito a Salvatore.

Proprio quest'ultimo si recherà al Circolo per consegnare i dolci ordinati e ciò avverrà nel momento in cui Gabriella riceverà il premio come stilista dell'anno. Sarà lì che Cosimo farà una scenata di gelosia, dopo aver notato il forte legame che c'è sempre tra la moglie e il giovane Amato. Non contento, Bergamini sarà protagonista di un litigio furioso con Rossi una volta tornati a casa.

Agnese e Armando trascorreranno un momento da soli, tanto da sembrare essere tornati ai vecchi tempi, mentre Maria scoprirà del bacio tra Rocco e Irene e la cosa la rattristerà parecchio.

Infine Vittorio deciderà di parlare con Marta per convincerla a tornare insieme. Quando si deciderà a parlarle la vedrà tra le braccia di Dante.