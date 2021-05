La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai agli sgoccioli. Il finale, come anticipato recentemente da Vanessa Gravina, dovrebbe andare in onda alla fine di maggio e con molta probabilità non darà le risposte a tutti gli interrogativi. Considerato il rinnovo e il ritorno della soap a settembre, i telespettatori dovranno aspettarsi dei colpi di scena che fungeranno da cliffhanger per la prossima stagione. Nel frattempo, il pubblico può concentrarsi sulle ultime settimane di programmazione che vedranno al centro delle trame la coppia formata da Vittorio e Marta.

In particolare, nelle puntate in onda dal 17 al 21 maggio la giovane Guarnieri mentirà al marito sulla decisione di accettare o meno una proposta di lavoro negli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate dal 17 al 21 maggio: Marta riceve una proposta di lavoro da Sterling

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio le cose tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) non miglioreranno a causa di una telefonata che arriverà dagli Stati Uniti. Le anticipazioni rivelano che la signora Conti riceverà una proposta di lavoro da Sterling e sarà molto combattuta, tanto che non avrà il coraggio di dirlo a Vittorio. Se dovesse accettare, dovrebbe partire per New York e lasciare nuovamente il marito a Milano.

La giovane deciderà di confidarsi con Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) che vorrebbero farle fare la scelta più giusta. Quando Conti verrà a sapere che la moglie non è stata sincera con lui, ne rimarrà molto deluso. Nel frattempo, Marta sarà sempre più scoraggiata e confiderà al padre di temere per il proprio matrimonio.

Alla fine sarà Vittorio a metterla di fronte ad una scelta e la ragazza dovrà prendere una decisione.

Trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 maggio: Ludovica pianifica come far uscire Marcello di prigione

Nella settimana dal 17 al 21 maggio Il Paradiso delle signore si concentrerà molto sulle vicende di Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena).

Quest'ultima rivelerà a Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi) di aver iniziato a pianificare un modo per far uscire di prigione il giovane barista con l'aiuto dell'avvocato Gianfranco Finzi (Fabio Mascagni). Intanto Barbieri scriverà una lettera alla giovane Brancia chiedendole di dimenticarlo. Tuttavia, la ragazza non mollerà la presa e riuscirà nel suo intento. Marcello, infatti, verrà scarcerato. La serenità di Ludovica, però, rischia di essere intaccata dalle cattive intenzioni di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) che inizierà ad indagare sul rapporto della giovane con Barbieri.

Rocco riceve una proposta interessante: trame de Il Paradiso delle signore 17-21 maggio

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 17 al 21 maggio ci saranno dei risvolti positivi per Rocco Amato (Giancarlo Commare).

Stando alle anticipazioni diffuse sul web, il giovane vincerà la gara e verrà avvicinato dal direttore di un'importante squadra di ciclisti professionisti che gli proporrà di partecipare agli allenamenti per il Giro d'Italia. Nel frattempo procederanno i preparativi del matrimonio con Maria (Chiara Russo) e, con il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria, il magazziniere penserà di acquistare un anello di fidanzamento. Intanto Armando si avvicinerà sempre di più a Gloria (Lara Komar), finendo con il fare ingelosire Agnese (Antonella Attili). Al Paradiso, nel frattempo, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) affronterà per l'ultima volta Vittorio prima di partire per gli Stati Uniti.