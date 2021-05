Grande attesa per la messa in onda delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in programma dal 24 al 28 maggio 2021 in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non si faranno attendere. Occhi puntati in primis su Marta e Vittorio, ma anche su Gabriella e Cosimo: per loro, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale.

Gabriella in crisi con Cosimo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 24 al 28 maggio 2021, ci saranno dei risvolti importanti legati alla coppia composta da Gabriella e Cosimo.

Il giovane Bergamini, infatti, metterà sua moglie di fronte a un bivio finale: seguirlo a Parigi oppure rischiare di mandare all'aria il loro matrimonio.

Una decisione che non sarà per niente facile per Gabriella: la donna, infatti, apparirà fortemente in crisi e non sarà ben disposta ad accettare questo trasferimento a Parigi. I motivi, però, non avranno a che fare solo con il lavoro e la fiducia che Vittorio Conti ripone nei suoi confronti, ma saranno legati anche a Salvatore.

La stilista del Paradiso, infatti, si renderà conto di non aver ancora archiviato completamente il passato con il suo ex fidanzato, che non ha mai dimenticato del tutto.

Marta e Vittorio: ci sarà la resa dei conti

Inoltre le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso fino al 28 maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per i dissidi di un'altra coppia protagonista della soap opera.

Trattasi di Marta e Vittorio: anche in questo caso, i due coniugi dovranno capire se proseguire insieme il loro percorso di vita oppure no.

Marta, in particolar modo, verrà messa alle strette da suo marito e dovrà decidere se accettare il trasferimento a New York (dietro il quale potrebbe celarsi lo zampino di Dante Romagnoli) oppure restare in città e vivere al fianco di suo marito Vittorio, provando a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Da settembre 2021 la sesta stagione de Il Paradiso delle signore in tv

Insomma, il finale de Il Paradiso delle signore promette grandi sorprese e clamorosi colpi di scena, così come ha confermato peraltro anche l'attore Alessandro Tersigni in una recente intervista.

Intanto, però, fervono già i preparativi per la sesta stagione della soap opera.

La Rai ha dato il via libera alle riprese delle nuove puntate: gli attori de Il Paradiso dovrebbero tornare sul set a fine maggio, mentre la soap tornerà in televisione a metà settembre, sempre nel primo pomeriggio.