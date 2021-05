In alcune stories, apparse da poco sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attrice Ilenia Lazzarin ha parlato della sua vita personale e del suo eventuale ritorno a Un posto al sole.

L'attrice ha rivelato che la sua vita è cambiata molto nell'ultimo anno. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha infatti ammesso di essersi separata dal marito. Quanto ad Upas, l'attrice ha risposto laconicamente, rivelando di non essere a conoscenza del futuro del personaggio di Viola Bruni, tuttavia ha svelato cosa farebbe se venisse ricontattata.

Ilenia Lazzarin e Roberto Palmieri si sono lasciati

Dopo aver taciuto per un anno, sulla sua vita privata, l'attrice ha voluto rispondere alle domande pressanti dei suoi fan. Ilenia ha ammesso di essersi separata da suo marito da circa un anno.

Va ricordato che i due si erano sposati nell'ottobre del 2018, mentre nel gennaio del 2019 è nato il piccolo Raoul. Alla cerimonia da sogno, tenutasi a Positano, avevano partecipato diversi protagonisti di Un posto al sole tra cui Patrizio Rispo (interprete di Raffaele Giordano), Michelangelo Tommaso (Filippo) e la sua cara amica Claudia Ruffo (Angela Poggi) che le aveva fatto anche da testimone.

Tornando al presente, Ilenia ha detto: "No, non sto più con mio marito da un anno, ci siamo lasciati da agosto dell'anno scorso e non ne voglio parlare".

L'attrice, in seguito, nel dare un suggerimento a una sua fan col cuore spezzato, ha aggiunto: "Anche io credevo che il matrimonio sarebbe durato tutta la vita, ma ci sono persone che non credono che la relazione sia per sempre, ma soprattutto fanno entrare altre persone nel rapporto".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un posto al sole, Ilenia parla del ritorno di Viola Bruni

Dopo aver lasciato qualche breve dichiarazione sulla sua vita privata, l'attrice è tornata a parlare di Un posto al sole.

Dinanzi alla precisa domanda di un fan che le chiedeva quando sarebbe tornata nella soap, l'attrice ha così risposto: "Non so proprio cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo e io in quel caso direi sì di corsa".

L'attrice ha poi aggiunto che è normale che avvengano certe cose nel suo lavoro, ammettendo che, anzi, Un posto al sole è un'eccezione a proporre collaborazioni così durature.

L'ultima apparizione di Viola

Ilenia Lazzarin manca dal set di Un posto al sole dal settembre del 2020. In quell'occasione lei ed Eugenio (Paolo Romano) fecero pace in una scena molto commovente e decisero di tornare a Torino assieme. I due erano appena usciti da una crisi dovuta, in parte, alla presenza di Susanna.

Quell'arco narrativo venne quindi chiuso e, al momento, non sembra ci siano spiragli per una nuova storyline: come ha rivelato l'attrice, tutto resta possibile anche se lei, al momento, non è al corrente di nessuna novità in merito.