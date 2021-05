Gilles Rocca ha rilasciato un'intervista a Novella 2000. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha fatto una riflessione sulla sua esperienza al reality show. Inoltre, ha risposto ad alcune critiche mosse dai telespettatori. Ma non solo, il 38enne si è tolto qualche sassolino su Tommaso Zorzi: a detta dell'ex naufrago, un buon opinionista dovrebbe essere sempre imparziale.

Il percorso dell'ex naufrago

Gilles Rocca dopo essere stato eliminato al televoto, ha scelto di non restare su Playa Imboscada con Beatrice Marchetti. Guardando il suo percorso in Honduras, il 38enne romano ha fatto una riflessione: "Un'esperienza dura per me".

Il giovane ha spiegato che la paura più grande prima di partire era la fame. L'incubo di Gilles è diventato realtà, visto che è tornato dal reality show con 16kg in meno. Inoltre, l'attore è tornato in Italia perché non voleva più sentire cattiverie sul suo conto.

In merito agli ex compagni d'avventura, Rocca ha spiegato che alcuni hanno cominciato a vederlo con occhi diversi: "Si erano create delle dinamiche ingestibili". L'ex naufrago ha dichiarato di essere rimasto molto legato solamente a Beppe Braida e Drusilla Gucci.

La stoccata a Zorzi

All'inizio dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi - in qualità di opinionista - si era schierato con Gilles Rocca. Prima della sua eliminazione, però, tra i due erano nati dei dissapori.

Nell'intervista il 38enne ha precisato di dire sempre quello che pensa, anche se il personaggio di fronte a lui ha moltissimi followers che lo sostengono. In merito alla lite con Zorzi avvenuta prima della sua eliminazione, Gilles ha affermato: "Se lui mi stuzzica, io rispondo". In un primo momento sembrava che i due avessero avuto un chiarimento, ma le cose non sembrano essere affatto così.

Il diretto interessato ha confidato di avere visto alcuni video in cui l'opinionista lo ha deriso. L'ex naufrago si è sentito in dovere di dare un consiglio al 25enne meneghino: "Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, altrimenti rischia di essere poco professionale".

Il mancato bacio con Lodo

Quando Gilles Rocca si trovava all'Isola dei Famosi è stato criticato per non avere voluto affrontare una prova con Francesca Lodo: i due concorrenti si sarebbero dovuti dare un bacio in apnea.

L'ex naufrago ha spiegato che lo ha fatto, perché non voleva che quel bacio venisse strumentalizzato. Sebbene la sua fidanzata Miriam non sia gelosa, Gilles voleva mandare un messaggio d'amore alla sua dolce metà.

Infine, Rocca ha replicato a coloro che hanno detto di averlo visto diverso dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle. Il 38enne ha precisato che il programma condotto da Milly Carlucci è completamente diverso: "La mancanza di cibo e affetti possono far emergere i lati negativi del proprio carattere".