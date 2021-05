La sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi senza ombra di dubbio ha scatenato malumori tra i concorrenti. Isolde Kostner ha scelto di mandare in nomination Valentina Persia, dopo essersi aggiudicata la vittoria della nuova prova leader ancora una volta.

La comica nel daytime che i telespettatori hanno seguito su Canale 5 martedì 11 maggio si è detta disposta a vendicarsi di Isolde, affermando: “Tu sei sportiva, ma sapessi quanto mi rode a me. Me la pagherai cara”.

Isolde Kostner dopo aver mandato al televoto Valentina Persia: 'Secondo me è un po' irritata'

Isolde Kostner nell’appuntamento serale de L'Isola dei Famosi di lunedì 10 maggio dopo essere diventata leader del gruppo ha fatto il nome di Valentina Persia per mandarla al televoto. L’ex sciatrice alpina italiana nel daytime trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset nella solita fascia pomeridiana, ha spiegato ai suoi compagni di gioco per quale motivo ha nominato la comica: “Siete sorpresi dalla mia nomination? Con Valentina ero un po’ soffocata, non riuscivo a trovare il mio spazio. In realtà mi aspetto un suo attacco”.

Non appena è tornata in spiaggia, Isolde rivolgendosi alle telecamere del reality inoltre ha sottolineato di non aver avuto ancora modo di parlare con Valentina: “Al ritorno non mi ha rivolto la parola.

Secondo me è un po’ irritata”.

Awed invece non ha nascosto a Isolde di essere dispiaciuto per Valentina: “Lei per me è una persona importante qua, oggettivamente”. Anche Matteo Diamante ha detto la sua consolando la compagna di gioco Isolde, quando ha manifestato la sua preoccupazione per il fatto che il gruppo degli Arrivisti e quello dei Primitivi si sono uniti in un unico clan: “Anche se il gruppo è unito noi ci siamo sempre”.

Valentina Persia critica Isolde Kostner: 'Non riesce a entrare nelle dinamiche del gioco'

In effetti non si è fatta attendere la reazione di Valentina Persia, dato che si è subito sfogata con Angela Melillo per la scelta di Isolde Kostner di mandarla al televoto contro Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Le parole pronunciate dalla comica sono state: “Sei una campionessa ma non hai il minimo di pal....

Niente rosica. Non riesce a entrare nelle dinamiche del gioco. Mi ha detto che in latino vengo chiamata bocca larga. Recrimina il fatto che parlo tanto. Preparati perché la notte sarà lunga”.

Anche Angela Melillo che il 10 aprile è stata criticata da Vera Gemma ha espresso il proprio parere sul gesto fatto dalla campionessa sportiva, dando l’impressione di aver messo in guardia Valentina: “Potrebbe essere anche una sua strategia. Lei ti vede forte”.