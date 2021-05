La nuova soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Yer Gök Ask, andrà in onda in Italia, a partire dal 31 maggio e avrà come protagonisti Hande Erçel che interpreterà Eda Yildiz e Kerem Bürsin, nel ruolo di Serkan Bolat. I due attori, in realtà, sono una vera coppia nella vita reale e hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso aprile. Le anticipazioni delle prime puntate di Love is in the Air, rivelano che Eda Yildiz, una giovane sognatrice molto ambiziosa, si ritroverà a fare i conti con l'affascinante Serkan, con il quale avrà un rapporto assai burrascoso sin da subito.

Spoiler Love is in the Air: Eda furiosa con Serkan

Nelle prime puntate di Love is in the Air, che verranno trasmesse dal 31 maggio al 4 giugno, Eda Yildiz sarà desiderosa di diventare un architetto paesaggista, ma la donna sarà ostacolata sin da subito: Serkan Bolat, infatti, distruggerà il suo sogno, poiché cancellerà i fondi per la borsa di studio, che avrebbero permesso alla donna di studiare in Italia. In seguito, durante una conferenza all'Università, Eda e Serkan si scontreranno e avranno un duro litigio, poi la donna, nonostante sia ancora furiosa, lo aiuterà a convincere il signor Evren a vendergli il suo terreno. Nel frattempo Ceren, Melo e Figen cercheranno in tutti i modi di trovare Eda, ma non avranno successo.

Serkan presenta Eda come la sua nuova fidanzata

Eda accetterà di sostituire Melo come assistente di volo, poi la donna dovrà affrontare un'amara sorpresa: il cliente che dovrà accompagnare sarà proprio l'odiato Serkan Bolat, ma nonostante sia molto turbata della scoperta, sarà costretta a portare a termine il suo lavoro. Successivamente i due partiranno e una volta atterrati si separeranno, Serkan si recherà presso la villa dove si svolgerà il fidanzamento di Ferit e Selin, la sua ex fidanzata, mentre Eda raggiungerà la spiaggia e si dedicherà al relax.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Durante la festa di fidanzamento, Serkan deciderà di mentire a Selin e gli racconterà di essersi fidanzato, poi l'uomo lascerà l'evento e si appresterà a raggiungere Eda, ma sarà ignaro di essere seguito dalla sua ex fidanzata. Poco dopo Selin sbucherà all'improvviso davanti a Eda e Serkan: l'uomo sarà assai stupito nel vedere la sua ex, ma all'improvviso deciderà di approfittare della situazione.

Sarà così che Serkan presenterà Eda a Selin, come la sua nuova fidanzata.

Eda bacia Serkan e scatena la gelosia di Selin

Eda sarà assai sorpresa dall'idea improvvisa di Serkan di presentarla a Selin come la sua fidanzata, ma deciderà di sostenerlo. Non ci vorrà molto, però, prima che la notizia del fidanzamento di Serkan, visto come lo scapolo d'oro del momento, faccia il giro dei media, poi l'uomo chiederà a Eda di essere sua complice nel suo piano per riconquistare Selin e le chiederà di fingersi la sua fidanzata per due mesi, in cambio lui la aiuterà a realizzare il suo sogno. In seguito, durante la presentazione del nuovo progetto, Eda all'improvviso bacerà Serkan davanti a tutti i clienti, i giornalisti, gli amici e i familiari di entrambi.

L'atteggiamento di Yildiz, naturalmente, causerà lo stupore di tutti i presenti, soprattutto della famiglia di Yildiz e di Bolat. Nessuno, però, sospetterà che i due ragazzi abbiano un accordo. Il bacio scambiato tra i due, scatenerà la gelosia di Selin, la quale comincerà a fare ricerche sulla nuova fiamma del suo ex fidanzato.

Eda e Serkan acquistano un anello di fidanzamento

Eda farà la conoscenza della famiglia di Serkan e incontrerà per la prima volta la madre dell'uomo, Aydan Bolat. Sin da subito, Eda e Aydan non andranno molto d'accordo, sarà così che la giovane deciderà di confessare a tutti la verità riguardo il suo finto fidanzamento con Serkan Bolat. Dopo aver scoperto che suo figlio non è realmente fidanzato con Eda, Aydan sarà molto più tranquilla.

Successivamente Eda e Serkan decideranno di acquistare un anello di fidanzamento, ma la donna avrà intenzione di restituirlo non appena Bolat avrà raggiunto il suo scopo. Infine, Serkan farà una particolare richiesta a Eda e incaricherà la donna di organizzare, in poco tempo, una festa di fidanzamento per annunciare a tutti quanti della loro unione.

Dove guardare le puntate di Love is in the air in streaming online

Le puntate della nuova soap opera Love is in the air, saranno disponibili dal 31 maggio in streaming online, attraverso la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. All'interno del sito, sono disponibili anche alcuni "video trend" riguardanti le trame e i personaggi della serie turca.