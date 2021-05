Le anticipazioni della nuova Serie TV Mr Wrong - Lezioni d’amore, dal titolo originale Bay Yanlis, sono ricche di sorprese. La nuova serie verrà trasmessa in Italia a partire dal 31 maggio e avrà come protagonisti Can Yaman nel ruolo di Özgur Atasoy e Özge Gurel che interpreterà Ezgi Inal. Quest'ultima sarà desiderosa d'incontrare, finalmente, l'uomo giusto. Dopo la grande delusione avuta per il tradimento del suo fidanzato, nell'impresa sarà aiutata proprio dall'affascinante Özgür. L'uomo, in realtà, non crede nell'amore, ma sarà convinto di poter aiutare Ezgi con i suoi consigli.

Bay Yanlis: Ezgi scopre che il suo fidanzato la tradisce

Nelle prime puntate di Mr Wrong, che andranno in onda dal 31 maggio al 4 giugno su Canale 5, Ezgi Inal è una giovane organizzatrice di eventi, così quando arriverà il giorno del compleanno del suo fidanzato Sooner deciderà di organizzare personalmente una festa a sorpresa. All’improvviso, però, accadrà qualcosa d'inaspettato ed Ezgi dovrà affrontare una brutta delusione, poiché scoprirà che il suo fidanzato la tradisce con un'altra donna. Per tale ragione, la giovane deciderà sin da subito d'interrompere ogni rapporto con l’uomo che l’ha delusa così tanto. Successivamente Ezgi perderà anche il suo lavoro e sarà così che deciderà di cambiare vita una volta per tutte.

Ezgi conosce Özgür Atasoy

Ezgi rimarrà vittima di un incidente e scoprirà che a investirla è stato un uomo: il medico Serdar Ozturk. Il giorno stesso la donna sarà piuttosto esausta a causa dei tanti problemi, così deciderà di uscire a cena con le sue amiche, ma nessuna di loro si presenterà all'appuntamento. Il locale dove si troverà Ezgi sarà quello di Özgür e proprio qui la ragazza rivedrà il suo ex Soner mentre chiede in moglie la sua attuale ragazza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Inal finirà per ubriacarsi.

Dopo varie vicissitudini Ezgi scoprirà che Özgür Atasoy è anche il suo vicino di casa: inizialmente i due non andranno molto d'accordo, ma in un secondo momento diventeranno amici. Successivamente Özgür ed Ezgi stringeranno un particolare accordo: Inal dovrà fingere di essere fidanzata con Özgür e dovrà accompagnarlo al matrimonio della sorella, in cambio lui dovrà aiutarla a conquistare l'affascinante dottor Serdar.

Ezgi vuole conquistare il dottor Serdar

Ezgi e Özgür trascorreranno molto tempo insieme, dopo aver stretto l'accordo, ma alla donna non dispiacerà affatto. In seguito Ezgi, grazie ai preziosi consigli di Özgür, riuscirà a farsi desiderare dal dottor Serdar Ozturk e ad attirare la sua attenzione sempre di più. Atasoy, infatti, consiglierà alla bella Ezgi di non accettare subito la richiesta di appuntamento del medico e di farsi desiderare il più possibile. Infine, Cansu dovrà fare i conti con Levent: l'uomo non avrà ancora parlato alla figlia del loro rapporto, ma giurerà di farlo quanto prima.