Dopo il gran finale della soap opera DayDreamer - le ali del sogno, a fare compagnia ai telespettatori italiani arriverà la nuova serie televisiva turca intitolata Love is in the air.

Dalle anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 31 maggio al 4 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30, si evince che l’aspirante architetto Eda Yildiz (Hande Erçel) accetterà di fingersi per qualche mese la fidanzata del ricco imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air, episodi sino al 4/06: l'auto di Serkan viene danneggiata

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021, svelano che Eda vorrà diventare un architetto paesaggista: a distruggere però il suo sogno sarà indirettamente Serkan, cancellando i fondi per la borsa di studio internazionale che le avrebbe consentito di studiare in Italia. Durante una conferenza all’università, Eda dopo aver affrontato Serkan, deciderà di danneggiare l’auto dello stesso con la convinzione di non essere vista: il ricco imprenditore non appena assisterà alla scena - protetto dai vetri oscurati della sua macchina - non perderà tempo per scagliarsi contro la fanciulla, che in preda alla furia finirà per ammanettarsi insieme a lui.

A questo punto Serkan inviterà Eda ad accompagnarlo a un appuntamento importante, promettendole che a liberare le loro mani ci penserà un fabbro.

Eda lavora al posto di Melo, Serkan fa intendere alla sua ex di essersi fidanzato

Successivamente Eda convincerà il signor Evren a vendere un terreno a Serkan. Intanto la fanciulla verrà cercata da Melo, Figen e Ceren inutilmente.

Serkan e Eda dopo aver stretto l’accordo con Evren incontreranno Engin e a togliere le loro manette non sarà un fabbro ma Figen, utilizzando una forcina per capelli.

Eda prenderà le distanze da Serkan dicendogli di non volerlo più vedere: purtroppo la ragazza si vedrà costretta a fare un passo indietro, quando si renderà conto di essersi dimenticata il suo cellulare e la sua borsa nell’auto dell’imprenditore.

Eda dopo aver recuperato le sue cose alla Art Life e aver avuto un nuovo litigio con Serkan, incontrerà Cenk. Quando rientrerà a casa, la fanciulla accetterà di lavorare come assistente di volo al posto di Melo: sfortunatamente Eda farà i conti con un imprevisto, poiché il cliente che dovrà accompagnare si rivelerà essere Serkan Bolat.

Quest’ultimo quando giungerà a destinazione si recherà nella villa in cui si svolgerà la festa di fidanzamento di Selin e Ferit, invece Eda trascorrerà un po’ di tempo in spiaggia.

Serkan al termine della serata farà intendere alla sua ex di essersi fidanzato, dopodiché tornerà da Eda: quest’ultima non avrà altra scelta oltre a quella di fingere di essere il nuovo amore dell’imprenditore.

Una volta rimasta sola con Serkan, però la fanciulla gli ribadirà di odiarlo. A questo punto sui social chiunque saprà del fatto che l’imprenditore sia impegnato sentimentalmente.

Ayfer ha una crisi, Aydan fa un sospiro di sollievo

Durante la presentazione di un nuovo progetto, Eda darà un bacio inaspettato a Serkan di fronte a tutti i presenti: quanto accaduto desterà curiosità ai giornalisti, amici e parenti dei ragazzi. L’obiettivo principale dell'imprenditore in realtà sarà quello di riconquistare la sua ex Selin, che intanto vorrà sapere chi è la ragazza che ha baciato. Nel contempo zia Ayfer avrà una crisi non appena verrà a sapere del fidanzamento di Serkan.

In seguito Aydan farà un sospiro di sollievo dopo aver appreso che in realtà Eda non ha alcun ragazzo.

Serkan invece acquisterà un anello a forma di fiore per Eda: in tale circostanza quest'ultima sottolineerà all’imprenditore che quando il loro accordo sarà terminato gli farà riavere il gioiello. Infine Aydan verrà incaricata da Serkan ad organizzare la loro finta festa di fidanzamento.