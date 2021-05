La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno in onda su Canale 5 dall'estate scorsa dopo aver regalato delle forti emozioni al pubblico, chiuderà definitivamente i battenti nell’ultima puntata del 28 maggio 2021.

Le anticipazioni raccontano che Can Divit (Can Yaman), dopo aver recuperato del tutto la memoria persa a seguito di un terribile incidente stradale, farà una proposta di matrimonio a Sanem Aydin (Demet Özdemir).

DayDreamer, anticipazioni puntata finale del 28 maggio: Sanem e Can tornano insieme

Nel corso dell’episodio conclusivo dell’amata serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 28 maggio 2021 a partire dalle ore 16:30 fino alle 17:10 circa, Can quando riaccompagnerà Sanem a casa verrà interrotto da Mevkibe (Özlem Tokaslan): quest’ultima si congratulerà con la coppia per il ritorno di fiamma.

Dagli spoiler provenienti dalla Turchia, si evince che anche Nihat (Berat Yenilmez) si mostrerà contento per il fatto che la sua secondogenita sia rimasta a Istanbul grazie al fotografo, che intanto il giorno seguente avrà alcuni flashback. Nel contempo la notizia dell’inaspettata riconciliazione tra Can e Sanem arriverà anche tra le mura della Fikri Harika, nell’istante in cui Deren, (Tugçe Kumral) sarà alle prese con le intemperanze di Muzaffer (Cihan Ercan) e Ceycey (Anil Celik).

Can durante una conversazione con il fratello Emre (Birand Tunca) si ricorderà della lite avuta con lo stesso, per non averlo messo al corrente della malattia di loro padre Aziz (Ahmet Somers). Nel frattempo la scrittrice renderà felice la sua amica Mihriban (Sevinç Erbulak), quando le dirà di essere tornata tra le braccia di Can.

Can recupera la sua memoria, il fotografo e Sanem diventano genitori di tre gemelli dopo le nozze

In seguito Can apprenderà dal medico di aver recuperato pienamente la sua memoria grazie a Sanem. Il fotografo approfitterà di un party a sorpresa a casa sua, per far apprendere alla sua amata di avere dei ricordi del passato: Can coglierà l’occasione al volo anche per chiedere la mano della fanciulla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Dopo la festa di fidanzamento ufficiale che si svolgerà secondo i riti tradizionali, il fotografo e la scrittrice convoleranno a nozze in una maniera abbastanza frettolosa.

A questo punto i novelli sposi lasceranno Istanbul per partire in luna di miele, con l’obiettivo di fare finalmente il desiderato viaggio intorno al mondo.

Dopo diversi salti temporali, Sanem si recherà di corsa in ospedale con Can e metterà al mondo tre gemelli. Infine i due protagonisti principali vivranno felici nella loro tenuta con i figli già cresciuti.