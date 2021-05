Continuano a essere abbastanza intriganti le vicende della soap opera Una vita, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset al solito orario pomeridiano. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si evince che proprio nell’istante in cui Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) saranno in procinto di sposarsi, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) scoprirà un’amara verità. La fanciulla per merito di Cesar Andrade (Alvaro Baguena) apprenderà che Israel Becerra (Aleix Melé) e la sua rivale in amore hanno tramato alle sue spalle per far finire la sua storia d’amore con l’avvocato.

La brasiliana non perderà tempo per recarsi in chiesa, con l’intento di convincere Felipe a non sposare la diabolica dark lady.

Una vita, trame: Cesar Andrade fa una richiesta a Mendez, il falso Santiago desta sospetti a Marcia

Nelle prossime puntate dello sceneggiato in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva ordinerà all’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) di far picchiare da qualcuno Andrade: quest’ultimo riuscirà a sopravvivere dopo l’aggressione, ma le sue condizioni di salute non saranno buone. Proprio quando il trafficante di donne avrà poco tempo da vivere, dirà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di voler incontrare per l’ultima volta Marcia.

La giovane in un primo momento non saprà se accettare l’inaspettata richiesta del suo rapitore, mentre Santiago farà di tutto per impedire alla sua amata di mettere piede in carcere.

Con il suo atteggiamento, il brasiliano finirà per insospettire Sampaio: quest’ultima inoltre coglierà l’occasione al volo per ricordare a Becerra di non poterle dare alcun ordine poiché non è suo marito.

Genoveva e Becerra vengono smascherati da Andrade, Marcia rimane sconvolta

Marcia si recherà quindi lo stesso all’appuntamento e Cesar, dopo averle chiesto scusa per il male fatto, le confesserà che in realtà è stata Salmeron a chiedergli di far giungere Santiago ad Acacias 38 con l’obiettivo di ostacolare il suo matrimonio con Felipe.

Nonostante Andrade le dirà che all’inizio Genoveva non era a conoscenza che Becerra fosse il fratello gemello del suo defunto marito Santiago, la fanciulla rimarrà sconvolta.

In particolare Marcia non riuscirà a crederci, quando apprenderà dell’alleanza stretta tra Salmeron e Israel per farla allontanare in modo definitivo da Alvarez Hermoso.

Per concludere la brasiliana oltre a far capire di non essere più disposta a lasciare il quartiere con il falso Santiago, sarà decisa ad impedire a Felipe di diventare il marito di Genoveva: riuscirà la brasiliana ad arrivare in tempo in chiesa?