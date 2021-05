Dopo lo scontro avuto a causa della borsa di studio cancellata, Serkan ed Eda erano estremamente convinti di non rivedersi più, invece non sarà proprio così e a confermarlo sono le prossime puntate di Love is in the air, la Serie TV turca in onda a partire da lunedì 31 maggio su Canale 5. Il destino vorrà che i due s'incontrino di nuovo e l'artefice involontaria di tale fatto sarà l'amica di lei Melo.

Eda sostituisce Melo come assistente di volo

Melo, amica e coinquilina di Eda, avrà una richiesta molto importante da farle. Lei nella vita è un hostess di volo e il giorno seguente dovrà lavorare per un aereo privato, ma purtroppo avrà un altro impegno in contemporanea e per non essere licenziata necessiterà di una sostituta.

Chiederà a Eda se può andare al suo posto, ma lei si tirerà indietro in quanto avrà un appuntamento con il suo fidanzato Cenk, che è appena tornato a Istanbul dall'Italia. Melo chiederà aiuto anche alle altre ragazze del gruppo, Ceren e Fifi, ma entrambe le diranno di no. Improvvisamente, però, Cenk annullerà l'appuntamento con Eda, così quest'ultima potrà sostituirla nel suo ruolo di assistente di volo.

La mattina successiva Eda sarà sul volo privato e si preparerà per servire l'unico passeggero presente, ma entrando nella cabina avrà una spiacevole sorpresa: il passeggero in questione è Serkan. Senza farsi vedere gli consegnerà il vassoio con il pasto e si rifugerà in un angolino, chiusa da una tenda.

Serkan avrà bisogno dell'hostess, andrà a cercarla e lì si renderà conto della presenza di Eda, ma non troverà la ragazza in buone condizioni di salute, in quanto soffre di claustrofobia. Eda avrà un attacco di panico e sarà proprio Serkan a tranquillizzarla.

Eda si reca all'Isola di Gökçeada insieme a Serkan

Risolta la situazione, i due atterreranno all'Isola di Gökçeada: Serkan, infatti, si troverà lì per presenziare alla festa di fidanzamento della sua ex Selin e per non lasciare Eda da sola in aeroporto le chiederà se vuole andare con lui.

La festa si svolgerà vicino a una spiaggia e la ragazza potrà aspettarlo lì.

Il party di fidanzamento per Serkan non sarà per niente facile, infatti sarà dura vedere Selin che gli sbatte in faccia il suo amore con Ferit, in più sarà presente anche il suo acerrimo nemico Kaan Karadag e proprio a causa dell'intromissione di quest'ultimo si verrà a sapere che Selin e Ferit si sono innamorati proprio quando quest'ultimo stava lavorando per Serkan.

La batosta, però, arriverà quando Serkan scoprirà che la sua ex si sposerà tra due mesi e quando si sentirà dire Ferit che lui rimarrà single a vita perché nessuno lo sopporta, Serkan rivelerà che anche lui in realtà ha trovato la donna della sua vita e la cosa sconvolgerà Selin. Ovviamente Serkan sta solo mentendo, ma a questo punto quale sarà la sua prossima mossa?