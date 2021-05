Tante le novità nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5: le anticipazioni si concentrano sulla malattia terminale di Sally che, esortata da Katie, penserà a come fare per raccontare a Wyatt ciò che le sta succedendo. La giovane Spectra, dopo una lunga riflessione, non sarà pronta a seguire il consiglio dell'amica e così proseguirà per la sua strada. I suoi nervi cederanno quando la dottoressa Penny si presenterà senza preavviso alla casa sulla spiaggia per dirle qualcosa di molto importante.

Intanto, si avvicina il matrimonio di Thomas e Zoe tanto temuto da Douglas.

Hope accetterà di seguire l'intuizione innocente del piccolo per mettere il giovane Forrester con le spalle al muro. Il bene vincerà - almeno per ora - e Hope, venuta a sapere il retroscena del piano ordito da Thomas, accetterà di sposare Liam. Poco dopo, la coppia dovrà fare i conti con una scomparsa improvvisa.

Anticipazioni Beautiful delle nuove puntate su Canale 5

Manca poco al matrimonio di Thomas e Zoe e Hope deve agire in fretta. L'idea vincente verrà da Douglas. La giovane Logan si presenterà vestita da sposa alla cerimonia di Forrester Jr. che, credendo in un suo ravvedimento, pianterà in asso la povera Buckingam. Smascherato il suo ignobile piano, Hope potrà riavvicinarsi finalmente a Liam.

Nel frattempo, la dottoressa Penny si recherà alla casa sulla spiaggia per parlare con Sally. Escobar la esorterà a raccontare la verità a Wyatt, ma senza successo. Mentre i toni si faranno accesi, il giovane Spencer entrerà nella stanza per capire cosa stia succedendo. Per un soffio, Sally eviterà che il suo segreto venga a galla.

Hope all'oscuro del nuovo piano di Thomas

Nei nuovi episodi di Beautiful, Penny inizierà a preoccupare Sally che ora ha tutto quello che ha sempre desiderato: la stima dei Forrester, un lavoro prestigioso e soprattutto l'amore di Wyatt. Proprio per questo la obbligherà a stare zitta. Sally però non ha fatto i conti con la sagacia di Flo, che comincerà a indagare sulla sua reale patologia.

Liam e Hope invece, dopo essersi ritrovati, si sposeranno con una cerimonia privata nella loro casa. Il piccolo Douglas sarà il loro testimone e sarà un momento molto romantico. Thomas sparirà nel nulla dopo aver saputo delle 'nozze' della donna che ama ma solo per un motivo: macchinare un nuovo piano per farla diventare sua una volta per tutte.

L'ossessione di Thomas peggiorerà ancora di più, come previsto da Brooke. Lontano da New York penserà al da farsi, mentre Liam e la ritrovata moglie passeranno tutto il loro tempo con Beth e Douglas, entrato di fatto nella loro famiglia. Una tranquillità che durerà molto poco.