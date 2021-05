Marialaura De Vitis è stata contattata da Fanpage per fare chiarezza sulla fine della relazione con Paolo Brosio. Le accuse rivolte alla 23enne sono quelle di avere utilizzato la storia con il giornalista per fare le ospitate da Barbara D'Urso. La diretta interessata ha tirato in ballo Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi avrebbe puntato su di lei, perché la considerava un grande potenziale.

L'incontro con Brosio

Dopo la rottura con Paolo Brosio, alcuni utenti hanno accusato Marialaura De Vitis di avere usato la relazione con il giornalista per diventare popolare.

Durante l'intervista, la 23enne ha spiegato che non si aspettava di diventare famosa per questo episodio.

Marialaura ha confidato di avere incontrato Paolo in uno stabilimento di Forte dei Marmi: nonostante avesse lo stesso agente del giornalista ed erano uscite notizie sulla partecipazione di Brosio al Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha smentito di esserne a conoscenza. Come spiegato dalla 23enne, ne sarebbe venuta a conoscenza solamente in un secondo momento.

La stoccata a Corona

De Vitis ha precisato che voleva diventare celebre senza mettere in piazza la sua vita privata. A quel punto il giornalista ha chiesto cosa c'entrasse Fabrizio Corona con lei. Anziché glissare, la diretta interessata ha spiegato di essere stata a casa dell'ex paparazzo tra il 3 e il 7 novembre mentre l'8 è arrivata nello studio di Live - Non è la d'Urso.

Stando alla sua versione, Corona avrebbe deciso di puntare su di lei perché vedeva un grande potenziale per intraprendere un nuovo progetto televisivo. Sull'incontro avuto con Fabrizio, l'ex di Brosio ha chiosato: "Corona mi ha dato dei consigli sulla relazione con Paolo che non ho ascoltato". Marialaura ha affermato di non avere dato ascolto all'imprenditore lombardo, per un motivo ben preciso: "Il suo filone era mettere in cattiva luce me e Paolo".

Il legame con Diego Granese

Quando Marialaura De Vitis era fidanzata con Paolo Brosio, si è parlato di un presunto bacio con un uomo. La diretta interessata è stata accostata a Diego Granese, tanto da avere avuto anche un confronto televisivo a Live - Non è la d'Urso. La 23enne ha spiegato di avere conosciuto Diego a casa di Fabrizio Corona: il ragazzo avrebbe anche assistito ai colloqui con l'ex re dei paparazzi.

Secondo il punto di vista dell'ex fidanzata di Brosio, Corona e Granese avrebbero deciso di "vendicarsi" con lei: "Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me". Infine, Marialaura De Vitis ha precisato di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex, tanto da continuarlo a sentire. In tutta questa storia, la diretta interessata ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata questo clamore mediatico.