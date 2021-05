Nelle prime puntate di Mr Wrong, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe prendere il via lunedì 31 maggio a partire dalle 14:45 su Canale 5, Ezgi dovrà ancora far fronte alla sua vita che continua ad andare a rotoli. Il caso vorrà che sarà proprio Özgür a darle una mano nel momento del bisogno e i due, per una serie di vicissitudini, si risveglieranno insieme in un letto d'albergo.

Özgür porta Ezgi in hotel, lei lo bacia

Ezgi ha trascorso una giornata d'inferno: non solo ha perso il lavoro e la casa, ma durante una serata passata nel locale di Özgür ha visto il suo ex Soner chiedere la mano della sua nuova ragazza, quella con cui l'ha tradita.

La disperazione la porterà a bere qualche bicchiere di troppo e Özgür non saprà come comportarsi. Vorrebbe chiamarle un taxi per far sì che rientri a casa, ma Ezgi sarà poco lucida per ricordarsi l'indirizzo, così deciderà di portarla in albergo.

Ezgi sarà sbronza, ma nonostante ciò la sua frustrazione nei confronti della sua vita che sta andando a rotoli non le darà pace. Non si capaciterà del fatto che Soner non la ami più e soprattutto non sopporterà che abbia già chiesto in sposa un'altra. Özgür proverà a consolarla, facendole dei complimenti che faranno capitolare Ezgi, al punto che la ragazza d'istinto lo bacerà.

I due, la mattina seguente, si sveglieranno insieme sullo stesso letto. Ovviamente non è successo nulla tra loro, ma per Ezgi, a primo impatto, le cose non saranno così.

La ragazza, infatti, si risveglierà quando Özgür sarà in bagno a farsi una doccia e vedendosi in sottoveste crederà subito di essere stata a letto con lui. Si vestirà in fretta e furia e scapperà dall'albergo.

Özgür conteso tra due donne

Dopo la notte trascorsa insieme a Özgür, Ezgi lascerà la casa che ha condiviso con Soner per trasferirsi temporaneamente in quella di Cansu, che è diretta dirimpettaia di Özgür, ma la ragazza, ovviamente, questo non lo sa.

Rimarrà particolarmente "colpita" dal divertimento notturno proveniente dalla casa dei vicini (lo riterrà un atteggiamento abbastanza maleducato). Il ragazzo infatti, donnaiolo doc, anche quella sera sarà accompagnato da una donna, Yeşim, una giornalista che gli ha fatto un'intervista per un noto magazine turco. Il risveglio di Özgür la mattina seguente, però, sarà molto traumatico.

Una delle tante conquiste del ragazzo, infatti, arriverà nella suo appartamento senza avvisare e quando Yeşim le aprirà la porta tra le due s'innescherà un bruttissimo scontro. Fatto sta che la ragazza appena giunta a casa di Özgür manderà via Yeşim, ma come si comporterà lui? Risolverà la situazione con le due donne o se la darà a gambe levate?