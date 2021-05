Manca veramente poco alla messa in onda di Mr Wrong, la nuova Serie TV turca, in onda prossimamente su Canale 5, che narra la storia di Özgür (Can Yaman) ed Ezgi (Özge Gürel). Dopo un loro primo e nervoso incontro avvenuto in un taxi, la vita di Ezgi cambierà drasticamente, ma la ragazza non potrà immaginare che il destino le metterà nel suo cammino proprio Özgür.

Ezgi si licenzia dalla Happy Moments

Ezgi ha avuto il suo primo incontro con Özgür nel taxi e non è stato proprio dei migliori. Il ragazzo, con il suo fare maschilista, l'ha fatta abbastanza innervosire, costringendola addirittura a scendere dal taxi in anticipo.

Nonostante il nervoso, per lei sarà una cosa passata. Certa di non rivederlo mai più penserà solo al suo lavoro e alla possibilità di fare un avanzamento di carriera nella Happy Moments, azienda che si occupa do organizzazione di eventi, in cui lei lavora da sette anni. Quando arriverà in ufficio, però, per la ragazza ci sarà l'ennesima doccia gelata: Shebmen, la collega che è arrivata in azienda da soli sei mesi, è diventata la nuova coordinatrice.

Ezgi andrà subito a lamentarsi con il suo capo, il signor Fahkri, lamentando che sarebbe dovuta essere lei la nuova coordinatrice, ma il capo le parlerà del suo scarso rendimento dell'ultimo periodo e del fatto che ha perso diversi clienti. Alla ragazza non piacerà questa situazione, così deciderà di licenziarsi.

Ezgi riceve una telefonata da Soner

Dopo essersi licenziata, Ezgi vagherà per la città con la sua scatola piena di effetti personali presa dall'ufficio. A un certo punto squillerà il telefono: è Soner, il suo ex fidanzato, quello che l'ha tradita. La ragazza deciderà di non rispondere, ma alla fine, forse presa anche dalla curiosità, lo richiamerà.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per lei ci sarà l'ennesima doccia fredda. Infatti, quando Ezgi ha scoperto il tradimento di Soner lui se n'è andato via di casa, ma a quanto pare il contratto della casa è a nome del ragazzo e visto che lui non è riuscito a trovare un'abitazione di suo gradimento, le chiederà di andarsene via il prima possibile.

Ezgi viene investita da un'auto

Ezgi sarà in preda alla rabbia e mentre sarà al telefono attraverserà la strada senza guardare e verrà investita da un'auto guidata da Serdar, un ginecologo che la porterà subito in ospedale. L'uomo contatterà anche la cugina Cansu e l'amica Deniz per informarle dell'incidente (con la prima sono anche colleghi nello stesso nosocomio).

Dopo essersi assicurate che Ezgi versa in buone condizioni, le due ragazze proveranno a convincere quest'ultima a fare il primo passo con Serdar. La ragazza non vorrà saperne, anzi, racconterà alle sue amiche tutte le disavventure avute durante la giornata, compresa la "cacciata" di casa da parte di Soner. Le amiche proveranno a darle una mano: Cansu le dirà che l'ospiterà a casa sua e per la sera stessa organizzeranno una cena fuori, che si svolgerà proprio a La Gabbia, il ristorante di Özgūr.

Queste due ultime vicende riserveranno a Ezgi tante sorprese.