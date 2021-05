Paola Ferrari ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. La giornalista, tra i vari argomenti trattati, ha espresso anche un commento sulla collega Diletta Leotta. A detta della 60enne, Diletta non rappresenta le "giornaliste italiane". Inoltre, Ferrari è convinta che la giornalista siciliana si debba godere i soldi guadagnati fino a questo momento.

L'affondo alla collega

Stando al punto di vista di Paola Ferrari, è inconcepibile che una giornalista sportiva intraprenda una relazione con un calciatore. A detta della 60enne, la giornalista perderebbe credibilità agli occhi dei telespettatori.

Ferrari ha ammesso di avere sofferto molto all'inizio della sua carriera, quando alcuni la vedevano solo come una persona bella fisicamente ma senza cervello.

A tale proposito, la diretta interessata ha dichiarato di non sopportare chi cerca visibilità solamente grazie al suo corpo. A proposito di Diletta Leotta, la collega Ferrari ha chiosato: "Lei non può rappresentare le giornaliste italiane". Poi, ha aggiunto: "Al massimo può rappresentare se stessa o Belen Rodriguez". Paola Ferrari non ha nascosto di essere infastidita quando vede le "nuove leve" basare la loro carriera sul proprio aspetto fisico, anche se ha spiegato che non dovrebbe prenderla in quel modo visto che ognuno è libero di fare quello che vuole.

Infine, la 60enne si è sentita in dovere di dare un consiglio alla collega di Dazn: "Si goda i soldi che sta guadagnando".

Gli elogi a Veronica Diquattro

La conduttrice Rai, ha speso delle parole di stima per Veronica Diquattro: così come Diletta Leotta, Veronica è uno dei volti di Dazn. Paola Ferrari è convinta che la collega non sia una star della piattaforma digitale sportiva, ma è sicura che grazie a persone come Diquattro i modelli femminili possano cambiare.

La 60enne, si è augurata che presto Veronica Diquattro riesca ad avere maggiore visibilità in quanto la ritiene una persona in gamba.

Diletta Leotta e Can Yaman

Di recente, Diletta Leotta è finita al centro del clamore mediatico per la relazione con Can Yaman: secondo alcuni sarebbe solo una questione di business. La diretta interessata ha più volte smentito le dicerie sul suo conto: la 29enne si è domandata perché una ragazza se si fidanza con un bellissimo attore, deve essere per forza una cosa costruita.

Dopo le voci di una presunta crisi tra i due, la coppia è stata avvistata il week end scorso sul lago di Como: Can e Diletta si sono regalati in gran segreto un romantico soggiorno in un hotel di lusso. L'attore turco avrebbe raggiunto la location in gran segreto mentre la giornalista sportiva, archiviati gli impegni di lavoro, ha raggiunto il suo compagno.