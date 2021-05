Sono passate poche ore da quando Maria De Filippi ha condotto l'ottavo appuntamento con il serale di Amici, l'ultimo registrato con due giorni d'anticipo rispetto alla messa in onda. Le anticipazioni che circolano in rete, informano i fan del nuovo meccanismo che è stato applicato in semifinale: i sette allievi in gara, infatti, si sono sfidati per conquistare il pass per la finalissima e non per salvarsi dall'eliminazione. Sangiovanni, Giulia e Aka7even sono stati promossi immediatamente dalla giuria.

Il nuovo meccanismo del serale di Amici

Giovedì 6 maggio è stata registrata la penultima puntata del serale di Amici, quella che il pubblico vedrà su Canale 5 sabato 8.

In rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, compresi i nomi di quasi tutti i finalisti della ventesima edizione.

Scriviamo "quasi tutti", perché anche stavolta Maria De Filippi ha escogitato un meccanismo tale da permettere la divulgazione minima di spoiler, un modo per evitare che i telespettatori non perdano l'effetto sorpresa guardando la semifinale in televisione.

L'ottavo appuntamento in prime time si è aperto con le esibizioni di tre dei quattro cantanti ancora in gioco: Aka7even ha conquistato la giuria col suo inedito "Loca" ed ha potuto confrontarsi con i colleghi.

Il rapper napoletano è riuscito a battere tre volte Tancredi ma nessuna Sangiovanni: questi risultati, però, gli hanno permesso di aggiudicarsi uno dei pass disponibili per la finale di sabato 15 maggio.

La promozione di Luca Marzano, è stata accolta con gioia da tutti: il pubblico presente ha esultato, i giudici hanno riempito il ragazzo di complimenti e Anna Pettinelli si è commossa.

I fidanzati Giulia e Sangiovanni nella finale di Amici

La seconda manche dell'ottava puntata di Amici, è stata "gestita" da Alessandro: il ballerino è riuscito ad avere la meglio su Serena soltanto una volta, mentre è stato battuto da Giulia in due diverse prove.

La 18enne Stabile, dunque, ha conquistato il secondo pass per la finale e il fidanzato Sangiovanni ha gioito per questa notizia.

La terza ed ultima partita, invece, è stata incentrata sul canto. Tancredi è stato battuto dai colleghi di categoria, tant'è che a giocarsi il posto in finale sono stati Deddy e Sangiovanni: la giuria ha preferito quest'ultimo (che ha proposto l'amatissimo inedito "Lady").

I quattro allievi rimasti, si sono esibiti davanti a Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia per provare a convincerli che anche loro meritavano di partecipare alla diretta del 15 maggio.

Gli ospiti musicali della semifinale di Amici

Le anticipazioni dell'ultima registrazione stagionale di Amici, fanno sapere che i professori hanno perorato la causa dei talenti ancora in bilico: Alessandra Celentano si è esposta per Serena, Lorella Cuccarini per Alessandro, Rudy Zerbi ha parlato bene di Deddy e Arisa di Tancredi.

La giuria ha votato segretamente per i quattro allievi ed ha scelto l'ultimo finalista della ventesima edizione: di conseguenza, chi non otterrà il pass per la diretta del 15/05 sarà eliminato definitivamente.

Questi importanti verdetti, però, sono stati dati in casetta: la conduttrice ha svelato ai ragazzi il nome di chi tra pochi giorni gareggerà con Sangiovanni, Aka7even e Giulia per il titolo.

Ermal Meta e i The Kolors hanno intrattenuto il pubblico presente con esibizioni sia romantiche che energiche, mentre il ballerino Alessandro si è emozionato tantissimo quando ha ricevuto un'inaspettata proposta di lavoro: partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Brodway Milano.