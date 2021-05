In Italia proseguono gli appuntamenti con le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap, come sempre, occupa la fascia preserale del palinsesto di Rete 4, andando in onda alle 19:35.

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 24 al 30 maggio sono ricche di sorprese e si concentrano sulla storia d'amore tra Franzi e Tim. Non mancheranno gli intrighi legati ad Ariane e il rapimento di Tim potrebbe cambiare le carte in tavola. Max e Amelie si scontreranno nel bosco, mentre Christoph avrà bisogno di soldi per pagare il riscatto per suo figlio.

Tempesta d'amore, trame 24-30 maggio: Tim e Franzi si fidanzeranno ufficialmente

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Tim chiederà a Franzi di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Sarà una proposta dolcissima, che farà battere il cuore della giovane. I due non vedranno l'ora di festeggiare l'avvenimento e tutti al Furstenhof condivideranno la loro felicità. Particolarmente allegri saranno Christoph e Lucy, perché avranno il compito di fare da testimoni al matrimonio.

Questo clima sereno, però, non durerà a lungo perché, attraverso una telefonata Tim verrà tratto in inganno. Gli verrà chiesto di recarsi al lago, ma una volta giunto sul luogo non ci sarà Franzi ad aspettarlo, ma qualcuno totalmente privo di scrupoli.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 30 maggio: Christoph dovrà pagare un alto riscatto

Ariane e Christoph continueranno a litigare furiosamente. La dark lady vorrebbe mantenere il suo rapporto d'amicizia con Selina, ma Christoph le metterà i bastoni tra le ruote. Inoltre l'uomo sarà intenzionato ad appropriarsi di tutte le azioni del Furstenhof.

Ariane, per non perdere tutto, lavorerà su un piano davvero meschino, che si trasformerà nel rapimento di Tim. Al padre del giovane verrà chiesto un riscatto molto alto. Christoph sarà disposto a vendere le sue quote azionarie pur di salvare il povero Tim?

Nel frattempo Amelie avrà un incontro inaspettato. Durante una corsa nel bosco, infatti, un giovane in bicicletta la farà cadere a terra.

Il colpo sarà molto forte e Max al suo ritorno, in veste di personal trainer, proporrà ad Amelie di apprendere alcuni esercizi per la distensione dei muscoli. La donna darà il suo consenso, ma subito dopo si accorgerà che è stato proprio lui a travolgerla.

Ariane ed Erik avranno un appuntamento

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 24 al 30 maggio, Erik dovrà affrontare nuovamente dei problemi economici. Si ritroverà sull'orlo della bancarotta, ma non vorrà dare modo alla preoccupazione di consumarlo totalmente. Per cercare una via di fuga chiederà ad Ariane di uscire con lui per un appuntamento galante. Le cose, però, prenderanno presto una piega inaspettata.

Intanto, Maja sarà molto restia ad accettare Christoph.

I due si incontreranno per parlare, ma la tensione emotiva sarà palpabile.