Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno sfogo su Instagram. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha puntato il dito contro il gestore della pagina Trash Italiano. Secondo il 25enne, quella determinata pagina social appena possibile lo metterebbe in cattiva luce. Al contrario, parlerebbe sempre bene di chi lo sponsorizza e gli sta simpatico.

Il motivo della discussione

Tutto è partito dal comunicato del Biscione, in cui ha annunciato la fine del format “Il punto Z”. Il motivo non sarebbe legato al presunto flop di ascolti, ma all’avvio di un progetto più grande per Tommaso Zorzi.

Tuttavia, il format continuerà ad essere trasmesso regolarmente tutti i mercoledì su Mediasetplay.

Il colosso di Cologno Monzese infatti, ha spiegato che l’appuntamento di Italia 1 era programmato solamente per un mese. Dunque, la missione è compiuta.

Lo sfogo del web influencer

In una serie di storie, su Instagram, Tommaso Zorzi ha puntato il dito contro una pagina in particolare. Il diretto interessato ha esordito: “Trash Italiano mi sta sul c...” il 25enne ha spiegato che da tempo si parla di ricambio generazionale sul piccolo schermo, ma adesso che lui sta cercando di farsi spazio in tv incontra sul suo cammino solamente persone che lo ostacolano.

Zorzi non sembra mandare giù l’atteggiamento del gestore della pagina sopra citata: “Marco appena ha l’occasione di sparare m..., anche non vera, sul mio conto lo fa, cercando di mettermi in cattiva luce”.

'Pagina ridicola'

Il web influencer ha precisato che “Il punto Z” non chiude affatto per mancanza di ascolti. A detta di Tommaso, chi dice il contrario lo fa solamente per attirare visualizzazioni sulla propria pagina. Tra le cose che sembrano dare fastidio a Zorzi, non è tanto il fatto di ottenere visibilità grazie al suo nome, ma che vengano dette delle cose non veritiere sul suo conto.

Tornando all'attacco contro Trash Italiano, il web influencer ha confidato che riesce a vivere molto bene senza seguire quella pagina. Dopo averla definita "ridicola", ha tagliato corto: "Non è altro che un furbo". Secondo il giovane, l'autore parlerebbe bene solamente delle persone che gli stanno simpatiche e sponsorizzano i suoi articoli.

Botta e risposta con Davide Maggio

Prima di attaccare Trash Italiano, Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un botta e risposta con Davide Maggio. Scendendo nel dettaglio, il giornalista su Twitter ha ironizzato sulla chiusura del format "Il punto Z". Ironia che non sembra essere stata gradita dal diretto interessato. Il 25enne ha invitato Maggio a raccontare la verità dei fatti essendo un giornalista. Inoltre, gli ha fatto notare che sembra ossessionato da lui: "Non puoi fare a meno di menzionarmi".

In risposta Davide Maggio ha chiosato: "Se non vuoi essere giudicato, conduci un programma dalla cameretta di casa tua per tua mamma, tua sorella e tuo padre".