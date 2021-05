Qual è il rapporto tra Tommaso Zorzi e Mariano Catanzaro? Questa è la domanda che si pongono i tantissimi fan del vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato un'intervista in cui ammetteva di essere attratto da Tommaso. Parole che non sono passate inosservate, al punto che in tanti hanno ipotizzato che quello di Mariano fosse un vero e proprio 'coming out'. A distanza di qualche giorno, però, Mariano è tornato sui suoi passi ed ha messo in chiaro le cose in merito al suo rapporto con Tommaso negando che il suo sia stato un coming out.

La verità di Mariano Catanzaro sul suo rapporto con Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e donne dichiarò di sentirsi attratto da Tommaso e, quando gli venne chiesto se potesse essere considerato una sorta di innamoramento, lui ammise di non avere una risposta da dare, ma sicuramente sentire Zorzi lo faceva sentire bene. Le dichiarazioni di Mariano hanno acceso la curiosità dei fan e in molti sono arrivati a pensare addirittura che tra l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi e il giovane Tommaso potesse esserci un flirt in corso. A mettere in chiaro le cose, in queste ultime ore, è stato nuovamente Mariano che ha rilasciato un'altra intervista in cui ha sbottato contro i "giornalisti medio-bassi", che avrebbero travisato le sue parole.

'Non è stato un coming out', precisa l'ex tronista di Uomini e donne

"Non mi aspettavo tutto questo clamore, anche perché alcune cose sono state travisate dai giornalisti", ha sentenziato Mariano, aggiungendo poi che il suo non è stato affatto un coming out per dichiarare il suo sentimento nei confronti del giovane Tommaso. "Per me tutto quello che fa star bene l'anima, posso definirlo amore", ha aggiunto Catanzaro confermando che al momento gli piace la testa di Tommaso, così come potrebbe piacergli quella di un altro uomo o di una donna.

"Non è stato un coming out", ha sottolineato a chiare lettere Mariano svelando poi che, dopo quell'intervista che ha suscitato grande clamore sui giornali e sui siti di Gossip, ha avuto modo di sentire Tommaso.

Il silenzio di Tommaso Zorzi sul rapporto con Mariano

A quanto pare, Zorzi avrebbe rivelato a Mariano di aver gradito le parole che ha speso nei suoi confronti.

Tra i due, quindi, ci sarebbe soltanto un rapporto di amicizia che non sarebbe andato oltre, a differenza di quanto si era creduto in un primo momento. Va detto, però, che fino a questo momento Tommaso non ha mai proferito parola sul suo rapporto con Mariano: sui social, ma anche nelle varie interviste di questo periodo, Zorzi non ha mai fatto un minimo cenno all'amicizia con l'ex tronista di U&D.