Quando sono passate meno di 24 ore dalla fine dell'ultima registrazione stagionale di Amici, sui social network ha cominciato ad imperversare una polemica sui tanti spoiler che circolano ogni settimana sulle puntate. Raffaella Mennoia si è esposta per protestare contro chi diffonde in rete gli spoiler di quello che accade in studio, comprese le persone che partecipano come pubblico e poi svelano a tutti i nomi degli eliminati e i contenuti delle sfide.

Autrice tv contro la divulgazione di spoiler su Amici

Giovedì 6 maggio è stata registrata l'ottava e penultima puntata serale di Amici, quella che i telespettatori vedranno su Canale 5 sabato 8.

Come accade ormai ogni settimana da un paio di mesi a questa parte, anche ieri sera si è saputo cosa è successo in studio: non appena il pubblico ha lasciato gli Elios, sui social network hanno iniziato a circolare le anticipazioni sul contenuto della semifinale.

Tramite il suo profilo Instagram, oggi l'autrice Raffaella Mennoia ha voluto protestare contro chi diffonde gli spoiler dettagliati di quello che accade tra gli allievi della scuola, compresi i nomi di chi finisce al ballottaggio e quindi rischia di essere eliminato.

"Rispondo a chi mi chiede perché escono le anticipazioni su Amici. Non dovete chiederlo a noi ma a quei geni che puntualmente le mettono a discapito del lavoro di tutti quanti", ha tuonato la redattrice il 7 maggio.

Serale di Amici 20 agli sgoccioli

"Impossibile non guardare i social, quindi vi dico insultate chi pubblica le anticipazioni. Mi sembra una cosa corretta che si può fare. Ormai tutto è lecito e chi se ne frega del lavoro di chi ci tiene", ha aggiunto Raffaella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

L'autrice televisiva, dunque, ha alzato la voce per contestare la diffusione degli spoiler sulle puntate di Amici che vengono registrate con due giorni d'anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5: da un paio di mesi, infatti, i fan del talent-show assistono a sfide e confronti di cui conoscono già l'esito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Provate ad insultare queste pagine e segnalatemene alcune. Può essere un'idea?", ha fatto sapere Mennoia tramite il suo account seguito da circa 700mila persone.

Insomma, la collaboratrice di Maria De Filippi non approva il comportamento di chi partecipa alle registrazioni come pubblico e poi, una volta lasciati gli studi Elios, informa chi non c'era di quello che è successo.

Quattro allievi di Amici a rischio eliminazione

Le proteste di Raffaella sono arrivate quando ormai il serale di Amici 20 sta per finire: tra meno di dieci giorni, infatti, il pubblico sceglierà il vincitore e calerà il sipario su un'edizione davvero fortunata del talent-show.

La registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 6 maggio, è stata decisiva per il percorso dei sette allievi ancora in gara: la giuria ha scelto i finalisti e, di conseguenza, i ragazzi che non potranno partecipare alla puntata in diretta di sabato 15 maggio.

Chi sicuramente prenderà parte all'ultimo appuntamento in prime time con il format Mediaset, sono: la ballerina Giulia Stabile e i rapper Sangiovanni e Aka7even.

Il ballottaggio della serata, invece, è stato a quattro: Deddy, Serena, Tancredi e Alessandro si sono esibiti davanti ai giurati ed hanno provato a convincerli che si meritavano il pass per la finalissima.

Questo importante verdetto, però, non è stato dato in studio ma nella casetta dove gli allievi vivono: la conduttrice ha informato i talenti in bilico della decisione che hanno preso Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto sul loro futuro nel programma.