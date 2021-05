Continua il botta e risposta a distanza tra due chiacchierati ex di U&D: Giorgio Manetti, infatti, non perde occasione per punzecchiare Gemma Galgani tramite le riviste di Gossip, le stesse che da anni raccolgono i suoi sfoghi sul programma al quale ha detto addio volontariamente. L'ultima frecciatina che l'ex cavaliere ha lanciato alla torinese, coinvolge la new entry Isabella: il toscano ha detto che avrebbe approfondito la conoscenza con Ricci se avesse ancora fatto parte del cast del dating-show.

La riflessione di Giorgio sulla nuova arrivata di U&D

Quando sono passati pochi giorni dalla fine della stagione 2020/2021 di U&D, in rete si parla ancora di due dame che nelle ultime settimane sono state al centro dell'attenzione per una spiccata rivalità. Da quando Isabella è entrata a far parte del cast del Trono Over, Gemma sembra averne risentito parecchio, soprattutto dopo che è stata messa da parte da alcuni signori del parterre.

A commentare l'antagonismo che è nato tra Galgani e Ricci davanti alle telecamere, è stato anche un ex protagonista del dating-show, nonché ex fidanzato della 71enne di Torino.

A un giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sulla new entry del format, Giorgio Manetti ha fatto sapere: "È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato.

È educata e non perde il controllo".

"Mi sembra una persona valida e intelligente", ha aggiunto il toscano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questi giorni di fine maggio.

Il pensiero sulla partecipazione di Gemma a U&D

Dopo aver riempito di complimenti Isabella, Giorgio ha stuzzicato la curiosità dei fan di U&D dicendo: "Se fossi stato all'interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio".

Insomma, Manetti ha ammesso candidamente che la bella Ricci avrebbe catturato l'attenzione se si fossero ritrovati uno di fronte all'altro nel parterre del Trono Over.

Queste dichiarazioni non faranno piacere a Gemma, la quale di recente ha protestato per le attenzioni che il "suo" Aldo ha riservato alla dama con la quale sta rivaleggiando da qualche settimana a questa parte.

A rincarare la dose, è l'altra frecciatina che il toscano ha lanciato all'ex fidanzata quando ha commentato la sua partecipazione più che decennale al format di Maria De Filippi: "Ma lei è rimasta lì per cosa? Per uscire con Sirius?".

Di recente, poi, il "gabbiano" aveva già punzecchiato Gemma dicendo pubblicamente che secondo lui non avrebbe una vita lontano dalla televisione, per questo farebbe di tutto per rimanere il più a lungo possibile nel dating-show.

Una nuova 'antagonista' per Gemma a U&D

Giorgio Manetti non è l'unico a preferire Isabella a Gemma. Nelle ultime puntate di U&D che sono andate in onda prima dello stop estivo, in tanti si sono esposti per elogiare la new entry Ricci e per criticare i comportamenti di Galgani.

Tina Cipollari è stata la prima a complimentarsi con la nuova dama del parterre per l'educazione e la compostezza che ha dimostrato quando è stata attaccata dalla torinese, e lo stesso hanno fatto Gianni Sperti e alcuni cavalieri del parterre (Aldo ha preferito la nuova arrivata alla "veterana").

La sensazione che hanno molti fan del dating-show, è che la rivalità che è nata tra le due donne nell'ultimo periodo, è destinata a essere uno degli argomenti dai quali ripartire a settembre. La stagione 2021/2022 del programma di Maria De Filippi, infatti, riprenderà la sua regolare messa in onda tra circa tre mesi e, salvo fidanzamenti lontano dai riflettori, dovrebbe puntare ancora una volta su Gemma, sulle sue sfortune sentimentali e sull'antagonismo con la collega Isabella.