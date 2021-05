In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Riccardo Guanieri a Uomini e donne, nella registrazione di domenica 9 maggio, Roberta Di Padua è finita al centro del Gossip. In una diretta Instagram, Aurora Tropea, Veronica Ursida, Maria e Anna Tedesco - in qualità di ex protagoniste del parterre femminile - hanno commentato in modo negativo l'atteggiamento della dama.

La versione di Guarnieri

In occasione dell'ultima registrazione del dating show di Canale 5, Roberta Di Padua ha annunciato la fine della relazione con Riccardo Guarnieri: la dama ha spiegato di non tollerare più alcuni atteggiamenti del cavaliere.

Inoltre, ha confidato che sotto le lenzuola Riccardo è poco passionale rispetto ai primi tempi.

A sua volta Guarnieri ha fornito la sua versione dei fatti. Il tarantino ha accusato l'ex compagna di essere uscita da Uomini e Donne con lui, solamente per ottenere visibilità sui social in modo da avere più sponsorizzazioni. Inoltre, Riccardo ha sostenuto che Roberta non sia mai stata attratta realmente da lui.

Il commento delle ex dame

In una diretta Instagram, avviata mercoledì 12 maggio, Aurora Tropea, Veronica Ursida, Maria e Anna Tedesco hanno commentato quanto accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

In particolare, Veronica e Aurora hanno svelato alcuni retroscena di quando partecipavano ancora al programma.

Aurora ha sostenuto che una volta Roberta voleva metterle le mani addosso. Ursida invece, ha riferito che Roberta voleva investire lei e Aurora nel parcheggio degli studi Mediaset. Non contenta, Aurora ha tirato in ballo anche Valentina Autiero: secondo l'ex dama, in puntata ci sarebbe stata una disparità di trattamento tra le due donne.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Di Padua annuncia querele

La diretta Instagram delle ex dame di Uomini e Donne, non è passata inosservata ai fan di Roberta Di Padua. Una volta messa al corrente dell'accaduto, la destinataria delle critiche è intervenuta.

Roberta ha spiegato di essere stanca di sentire cose non veritiere sul suo conto e ha ammesso di essere rimasta senza parole.

Con tono piccato, ha chiosato: “La mia pazienza ha un limite”. La dama ha precisato di non avercela con Anna Tedesco, perché da parte sua non ha visto alcun messaggio negativo. Inoltre, ha invitato le persone a dire realmente come stiano le cose se proprio vogliono parlare di lei.

Prima di concludere il suo sfogo, Di Padua ha fatto notare che si trovava a casa della sua amica Laura, di professione avvocato. Come riferito dalla diretta interessata, le due avrebbero buttato giù qualche riga per far partire delle querele. Infine, la dama ha spiegato che la diffamazione a mezzo stampa è punibile dalla legge. Dunque, ha invitato chiunque a moderare le parole.