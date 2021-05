Il 19 maggio 2021 è stata registrata la puntata di Uomini e Donne inerente alla scelta di Giacomo Czerny, che andrà in onda nei prossimi giorni. Nel frattempo sul web, sono già state pubblicate le anticipazioni che riguardano la scelta e la reazione della corteggiatrice che Giacomo non ha voluto al suo fianco. Ricordiamo che il tronista è arrivato alla fine del suo percorso con le corteggiatrici Martina e Carolina. Con Martina il percorso è partito più a rilento in quanto la corteggiatrice non riusciva ad aprirsi con Giacomo, ma poi i due hanno recuperato i momenti perduti e si sono avvicinati sempre di più.

Invece con Carolina, la conoscenza ha avuto alti e bassi a causa dei litigi e delle incomprensioni, ma il tronista è sempre apparso preso da lei anche se alla fine non l'ha scelta.

Uomini e Donne, anticipazioni scelta: Giacomo sceglie Martina dopo aver baciato entrambe

Dalle anticipazioni della puntata, è emerso che Giacomo ha deciso di trascorrere una intera giornata con le due corteggiatrici prima di scegliere. Martina gli ha scritto una lettera dove ha dichiarato i suoi sentimenti per lui e ha deciso di presentargli i suoi genitori durante una videochiamata. L'esterna è proseguita anche di sera, quando Martina ha mostrato a Giacomo su un maxischermo la lettere che aveva precedentemente scritto per lui.

Il tronista si è emozionato e ha chiesto di spegnere le telecamere, in quel frangente i due si sono baciati, come ha poi raccontato in studio. Carolina, invece, ha preparato una sorpresa a Giacomo in un giardino dove ha posizionato tutte le foto dei loro momenti più belli con le frasi che rappresentavano quei singoli attimi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche in questo caso Giacomo ha chiesto di spegnere le telecamere e ha baciato Carolina.

Uomini e Donne registrazione scelta, Carolina non reagisce bene ed esce dallo studio senza salutare

Dopo avere guardato le esterne di entrambe in studio, le corteggiatrici sono uscite per poi essere chiamate da Giacomo per la scelta. La prima ad essere chiamata è stata proprio la corteggiatrice non scelta, ovvero Carolina.

Il tronista le ha spiegato che ad un certo punto del percorso aveva anche pensato di sceglierla, ma poi sono nate troppo incomprensioni e tra i due è venuta a mancare quella complicità che c'era prima. Dunque Carolina non è stata la sua scelta. La corteggiatrice non se lo aspettava, in quanto Giacomo le aveva chiesto più volte di esternargli i suoi sentimenti, anche se lei trovava difficoltà a farlo. Giacomo le ha risposto che fino alla fine aveva dei dubbi su chi scegliere e ha chiesto a Carolina di poterla salutare ma lei ha rifiutato ed ha lasciato lo studio ma prima ha esclamato: "Mi auguro il meglio perché me lo merito".