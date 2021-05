Fuoco e fiamme nella puntata di Uomini e donne del 17 maggio 2021. Roberta e Riccardo, chiamati al centro dello studio dalla conduttrice Maria De Filippi, hanno cominciato a raccontare le proprie vicissitudini. In particolare la dama ha dichiarato di aver chiuso con Riccardo dopo diverse incomprensioni sorte la settimana precedente.

La coppia aveva raccontato, precedentemente, di aver avuto un diverbio durante un weekend che aveva causato l'abbandono dell'hotel, nel quale stavano dormendo, da parte di Riccardo. La donna aveva anche affermato di essere rimasta da sola, abbandonata in albergo e di essere rimasta molto male per il comportamento del cavaliere.

Riccardo smaschera Roberta e racconta che si erano messi d'accordo per aumentare i follower

Dopo questi accadimenti, nella puntata del17 maggio 2021, Roberta ha raccontato che Riccardo l'ha cercata durante i giorni successivi alla lite. Nonostante ciò i due non sono riusciti a chiarire e la dama ha incominciato a dare tutte le colpe a Guarnieri per la fine della loro storia. Secondo Roberta, il cavaliere non è mai stato realmente interessato a lei in quanto non ha manifestato mai un interesse forte, come quello che aveva nei confronti di Ida Platano. "Gli andavo bene solo perché con me stava bene - ha dichiarato Roberta - ma per me non ha mai fatto ciò che faceva per Ida. Mi ha raccontato che per una lite lui è andato da lei a Brescia anche tre volte in una settimana, invece per me non è mai venuto a Cassino".

Riccardo stufo delle insinuazioni della donna, ha fatto una rivelazione a Maria De Filippi che il pubblico non si sarebbe mai aspettato. Stando alle parole di Guarnieri , lui e Roberta avrebbero finto di avere dei problemi di coppia solo per partecipare a delle puntate di Uomini e Donne e far aumentare i follower di lei. "Eravamo d'accordo - ha affermato Guarnieri - e sono stati presentati dei problemi di coppia che all'inizio non esistevano".

Riccardo ha litigato anche col cavaliere Armando, accusato di parlare male della redazione

Guarnieri, prima di abbandonare lo studio di Uomini e Donne, ha litigato anche con Armando Incarnato. Quest'ultimo è stato accusato da Riccardo di aver parlato male della redazione insieme alla sua ex fidanzata Roberta. Incarnato si è arrabbiato sostenendo che ciò che il cavaliere pugliese stava raccontando, in realtà non è mai avvenuto.

Successivamente Roberta Di Padua ha confermato la versione di Armando, ma gli opinionisti Tina e Gianni hanno creduto alla versione di lui e hanno attaccato lei. Questa è solo la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 10 maggio, e la seconda parte andrà in onda il 18 maggio.