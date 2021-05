Nella puntata di Uomini e Donne del 19 maggio 2021, ci sono stati diversi colpi di scena per i telespettatori del programma televisivo di Maria De Filippi. Dopo aver parlato di Elisabetta e Luca, che sembrano avere definitivamente chiuso la loro relazione, la conduttrice ha chiamato al centro dello studio Ida Platano. La dama, conosciuta per la sua storia con Riccardo Guarnieri, è tornata nel programma per mettersi in gioco dopo la rottura molto sofferta. Era stata proprio Maria, nelle scorse puntate, a consigliare ad Ida di conoscere Gabriele.

Se all'inizio Ida sembrava non essere interessata al cavaliere, attualmente sembra aver cambiato idea.

Uomini e Donne, la dama è uscita con Gabriele ed è intenzionata a continuare la frequentazione

I due inizialmente si erano accordati per incontrarsi per un semplice caffè, ma poi lui ha deciso di portarla al mare e sono andati a fare un aperitivo. Stando al loro racconto, i due hanno parlato delle loro vite e anche del passato inerenti agli ex. Successivamente all'aperitivo, Ida ha raccontato di averlo invitato nella sua camera di hotel dove hanno solo scambiato quattro chiacchiere. La dama ha confermato di essersi trovata bene con Gabriele e di essere intenzionata ad uscire nuovamente con lui.

D'altro canto anche Gabriele, inizialmente arrivato in studio per conoscere Elisabetta, è sembrato molto contento dell'appuntamento e quando la conduttrice gli ha chiesto se fosse intenzionato a vedere di nuovo Ida, il cavaliere ha risposto in maniera affermativa.

Ida nelle scorse puntate aveva discusso con Riccardo e gli aveva detto di non provare più niente

Platano, nelle scorse puntate, aveva rivisto Riccardo che era presente in studio per raccontare della sua storia con Roberta Di Padua. Quando quest'ultima ha deciso di chiudere con Guarnieri per delle problematiche inerenti alla coppia, Ida era intervenuta per sottolineare che gli stessi problemi li aveva vissuti anche lei.

Inoltre la dama aveva dichiarato a Riccardo che pensava si sarebbe emozionata di più nel rivederlo, invece non le ha fatto nessun effetto. Guarnieri nel frattempo ha chiuso anche la sua storia con Roberta e ha abbandonato il programma. Ida, dunque, non prova più niente per Riccardo, nonostante il loro amore sia durato diversi anni arrivando pure a superare la prova di Temptation Island. Poi, però, i rapporti si sono incrinati in quanto, secondo Ida, Riccardo non è fatto per vivere un rapporto di coppia perché troppo narcisista. Nelle prossime puntate scopriremo se la frequentazione con Gabriele continuerà e se Ida finalmente troverà l'amore che tanto ha cercato.