Sabato 8 e domenica 9 maggio, saranno registrate due nuove puntate di U&D. Nell'attesa che trapeli qualche anticipazione, i fan stanno facendo delle ipotesi su quello che potrebbe accadere in studio tra i protagonisti: molto quotato, ad esempio, è il possibile ritorno di Riccardo e Roberta per un nuovo confronto. La coppia è vicina alla rottura e Ida, ex del cavaliere, è in studio anche per commentare le novità che riguardano i forse ex piccioncini.

Crisi profonda tra Riccardo e Roberta di U&D

La puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 7 maggio, è terminata con l'uscita dallo studio di Riccardo e Roberta: il cavaliere ha scelto di rifiutare la proposta di Maria De Filippi di risedersi nel parterre per cercare di risolvere il problemi con la compagna.

Di Padua, dopo un'iniziale indecisione, ha seguito Guarnieri nel backstage e dei due non si è più parlato.

Sabato 8 maggio, però, ci sarà una nuova registrazione e non è da escludere che la litigiosa coppia figuri nuovamente tra gli ospiti del giorno: l'intento della conduttrice, infatti, sembra essere quello di aiutare la dama e il cavaliere a trovare un punto d'incontro prima che si dicano addio definitivamente.

Il pugliese e la romana hanno confermato di vivere un periodo di profonda crisi: lei non tollera più l'atteggiamento troppo egoista del fidanzato, lui è convinto che il sentimento di Roberta non sia più forte come un tempo.

Il parere di Ida sul ritorno dell'ex a U&D

Il confronto tra Riccardo e Roberta ha monopolizzato quasi l'intera puntata di U&D di venerdì 7 maggio, anche perché la presentatrice ha interpellato più volte Ida per chiederle di esprimere un parere su quello che la coppia stava raccontando.

La dama ha ammesso che inizialmente rivedere Guarnieri le ha fatto un certo effetto ma, dopo averlo sentito parlare, si è resa conto di non provare più nulla per lui, anzi è contenta che la loro storia d'amore sia finita.

Platano ha anche appoggiato Di Padua quando ha reso pubblici alcuni dei comportamenti egoistici del pugliese: entrambe le donne, infatti, si sono dette convinte del fatto che il personal trainer non sia pronto a vivere una relazione seria, tanto meno una convivenza.

Il dating-show si è concluso con l'uscita di scena di Riccardo e Roberta e con il commento di Gianni Sperti: "Avrei preferito che restassero e che risolvessero qui i loro problemi".

In arrivo altre anticipazioni di U&D

Il weekend che è appena iniziato, sarà importante per i protagonisti di U&D: sabato 8 e domenica 9 maggio, infatti, saranno registrate due nuove puntate del dating-show, tra le ultime della stagione 2020/2021 prima della pausa estiva.

Voci ancora tutte da confermare, sostengono che Riccardo e Roberta potrebbero essere di nuovo ospiti di Maria De Filippi: l'uscita di scena della coppia, infatti, ai telespettatori non è sembrata definitiva. È probabile, dunque, che i due si ritrovino nuovamente faccia a faccia e che Ida si intrometta per dire la sua sui problemi che stanno allontanando il suo ex dalla fidanzata.

Anche i ragazzi del Trono Classico potrebbero regalare colpi di scena in questi giorni: dopo Samantha Curcio (che ha preferito Alessio a Bohdan domenica scorsa), si dice che un tronista tra Giacomo e Massimiliano potrebbe fare la sua scelta quando manca davvero poco alla fine dell'edizione del format attualmente in onda.

Un appuntamento fisso, inoltre, resta l'aggiornamento sulle conoscenze di Gemma Galgani: è da un po' che la dama torinese non perde la testa per qualcuno dei cavalieri e non è da escludere che questo possa accadere proprio in una delle prossime puntate.