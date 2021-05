Maria Tona è stata una delle protagoniste assolute della stagione 2020/2021 di Uomini & Donne, quella che dovrebbe concludersi il 28 maggio prossimo. L'ex dama ha rilasciato un'intervista Più Donna, a qualche settimana di distanza dalla sua ultima apparizione in tv, ed ha fatto sapere che la scelta di lasciare il programma non è stata sua. Spalleggiata da Aurora Tropea, la donna ha commentato con tono critico l'atteggiamento di Armando Incarnato in studio.

L'accusa di Maria a U&D: 'Carne da macello'

Sono passati meno di due mesi dall'ultima apparizione di Maria Tona negli studi di U&D: soltanto in questi giorni, però, la romana ha deciso di esporsi per provare a spiegare il suo addio alla trasmissione di Canale 5.

Quando le è stato chiesto di rendere pubblico il motivo per cui non partecipa più al programma, l'ex dama ha fatto sapere: "Ti dico solo 'carne da macello'. Non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene sottovalutata la mia intelligenza".

L'ex protagonista del dating show, successivamente, ha detto che secondo lei sarebbero davvero poche le persone vere del parterre, perché probabilmente quasi tutti ambiscono a raggiungere una popolarità che soltanto un format come quello di Maria De Filippi può regalare con una certa immediatezza.

"Il motivo per cui non sono più stata invitata lo potrò dire solo a fine maggio. Il pubblico è sovrano, non va preso in giro e va rispettato", ha aggiunto Maria nello sfogo.

L'attacco al cavaliere di U&D Armando

Maria Tona, dunque, ha anticipato che tra qualche settimana parlerà e renderà pubbliche le motivazioni per le quali è sparita dagli studi di U&D improvvisamente e soprattutto dopo essere stata un'assoluta protagonista della stagione attualmente in onda.

In merito alle rivelazioni sulla sua uscita da Uomini e donne ha dichiarato: "Ho delle sorprese perché sono una donna dalle mille risorse"-

La romana ha ribadito che la maggior parte di coloro che partecipano al dating show Mediaset (Gemma Galgani compresa), sarebbero interessati anche alle telecamere: lei, esattamente come tanti altri, avrebbe sfruttato la popolarità che dà il programma per sponsorizzare la sua attività legata alla medicina estetica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Attesa per le 'rivelazioni' dell'ex volto di U&D

Oltre a promettere importanti rivelazioni sul suo addio a U&D, di recente Maria Tona si è esposta per commentare quello che è accaduto in studio tra la conduttrice e Armando. Chiacchierando sui social network con un'altra ex dama, Aurora Tropea, la romana si è lasciata andare a una riflessione pungente nei confronti degli addetti ai lavori.

Dopo aver assistito alla puntata del Trono Over in cui De Filippi ha rimproverato Incarnato per come tratta la maggior parte delle donne che frequenta, l'ex volto del dating show ha dichiarato: "Più dici bugie, più fai l'infame, più sei bugiardo, più ti dedicano la prima pagina".

Insomma, Maria pensa che persone come il cavaliere napoletano non dovrebbero avere tutto lo spazio che invece gli viene concesso dalla redazione, soprattutto perché la padrona di casa è la prima a criticarlo per come si comporta davanti alle telecamere ma anche fuori dagli studi televisivi.

Sebbene sia stato spesso criticato dalla presentatrice e dagli opinionisti (Gianni Sperti l'ha definito "un buffone"), Armando continua a essere uno dei personaggi di punta della trasmissione: è da parecchio tempo che l'uomo cerca l'anima gemella nel format di Canale 5, ma non ci è ancora riuscito, un po' come capita da undici anni a questa parte alla sfortunata Gemma Galgani.