Le registrazioni di Uomini e donne del 9 e 10 maggio forniscono novità sulle vicende sentimentali di Gemma. In studio c'è stata una sfilata e Galgani ha sollevato un polverone perché, mentre si esibiva, ha mostrato le culotte. Nel frattempo, la dama torinese ha raccontato come è proseguita la sua conoscenza con Aldo e ha spiegato di iniziare a provare qualcosa per il cavaliere, ma il single si è tirato indietro ed ha deciso di chiudere la frequentazione con lei.

Gemma sfila a Uomini e Donne e mostra le culotte rosa

Il tema scelto per la sfilata è stato: 'Sogno di una notte di mezza estate' e la prima dama a sfilare è stata Gemma.

Per l'occasione, Galgani ha scelto di esibirsi ballando il can can. Durante la performance, la dama torinese ha fatto divertire i presenti, ma mentre danzava, Gemma ha anche sollevato un polverone in studio perché, ad un certo punto, ha mostrato ai presenti le culotte rosa shocking che indossava. L'ex fidanzata di Giorgio Manetti, grazie alla sua esibizione, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto in classifica.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma è disperata per Aldo

Nella registrazione di Uomini e Donne del 9 maggio, Gemma si è seduta al centro dello studio per raccontare dettagli in più sulla conoscenza con Aldo. Galgani si è disperata e ha confidato di iniziare a provare qualcosa per Farella.

Nonostante i sentimenti della dama torinese, il cavaliere ha scelto di uscire con Isabella che, però, ha rifiutato l'invito. Ricci, infatti, si è resa conto del coinvolgimento esistente fra Gemma ed Aldo ed ha preferito farsi da parte. Farella e Galgani si sono incontrati in serata ed hanno guardato in televisione la puntata di Amici, sono stati vicini ma, a detta della dama, il single è stato freddo nei suoi confronti.

Aldo ha rivelato che, per lui, Gemma rappresenta solo un'amica e i presenti in studio sono rimasti basiti per la sua confessione.

Uomini e Donne: Gemma delusa da Aldo che la considera solo un'amica

La registrazione del 10 maggio è iniziata, come di consueto, con le vicende sentimentali di Gemma, che si è seduta al centro dello studio con Farella.

Il discorso della coppia è ripreso dove si era interrotto il giorno precedente, parlando delle emozioni che stavano nascendo in Galgani per Aldo. Inoltre, si è parlato anche del fatto che il single si è allontanato da Gemma, proprio ora che lei si era esposta nei suoi confronti. In quel momento, il cavaliere ha affermato di non aver capito che i sentimenti della donna erano mutati nei suoi confronti. Nonostante la dichiarazione della dama torinese, Aldo ha confidato di volere chiudere comunque la sua conoscenza con lei.