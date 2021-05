Nervi tesi per i concorrenti di Amici 20 in vista della finalissima di questa edizione in programma sabato 15 maggio su Canale 5. I cinque finalisti, in questi giorni, si stanno preparando al meglio per eseguire le prove che affronteranno durante l'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno. Aka7even, dopo le assegnazioni che gli sono state fatte dalla sua prof Anna Pettinelli non ha nascosto di avere dei dubbi ed è stato protagonista di un momento di duro scontro con l'insegnante, tanto da ammettere di essersi stufato.

Tensioni tra Aka7even e la prof Anna Pettinelli prima della finale di Amici 20

Nel dettaglio, dopo le assegnazioni che gli sono state fatte dalla Pettinelli, Aka7even ha deciso di contattarla per esprimerle i suoi dubbi.

Il giovane cantante, tra i candidati in pole position per la vittoria finale, ha ammesso di non essere convinto al 100% di essere in grado di cantare dal vivo i brani che gli sono stati affidati.

Immediata, però, la reazione di Anna Pettinelli la quale ha spronato Luca a non lamentarsi e a darsi da fare, con tutto se stesso, per cercare di preparare al meglio questi brani e affrontare così una bella finale.

La prof Pettinelli ammonisce duramente Aka7even

Il brano in questione che ha suscitato i dubbi di Aka7even è "Oggi sono io" cantato da Alex Britti e successivamente anche da Mina. Secondo il giovane cantante potrebbe avere delle difficoltà ad eseguirlo dal vivo durante la finale e così ha chiesto di poterlo cambiare con "A chi mi dice" dei Blue.

La reazione della prof, però, non è stata affatto delle migliori: la Pettinelli ha ricordato a Luca di avere oltre quarant'anni di esperienza radiofonica ed una cultura musicale tale da non accettare i suoi "consigli".

La telefonata tra i due, quindi, è terminata con la prof che ha chiesto ad Aka di iniziare a provare il brano di Alex Britti senza fare storie, in attesa poi di capire se fosse opportuno cercare un altro brano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Mi sono scocciato' sbotta Aka7even contro la prof Anna Pettinelli

La reazione finale di Aka7even non è stata delle migliori e il cantante ha duramente sbottato contro la sua insegnante.

"Mi sono rotto il ca... Per come sono fatto io se non mi cambia il pezzo io non lo provo più" ha sentenziato Aka7even, aggiungendo poi che avrebbe provato il brano "Oggi sono io" ma nel caso in cui non fosse uscito come piaceva a lui, di sicuro non lo avrebbe cantato in trasmissione durante la finale di Amici 20.

"Se me lo fa fare in puntata io non lo faccio. Ci rimetto io ma non mi interessa. Diventa una questione di principio. Mi sono scocciato" ha sbottato Aka7even