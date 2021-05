Proseguono su canale 5 gli appuntamenti con la soap turca DayDreamer - Le ali del sogno. La Serie TV, che vede come protagonista l'amato attore Can Yaman, è alle sue battute finali. Nel corso delle ultime puntate andate in onda, i telespettatori hanno assistito alla perdita di memoria del maggiore dei Divit.

Nelle puntate in onda dal 17 al 21 maggio, il fratello di Emre inizierà a ricordare il suo passato. Le anticipazioni svelano anche che Sanem sarà in grosse difficoltà lavorative per via della concorrenza fatta alle sue creme. La ragazza riceverà però il pronto aiuto della sorella Leyla e di Can.

Sarà proprio quest'ultimo ad avere una brillante idea.

Spoiler DayDreamer dal 17 al 21 maggio: Can e Sanem su un'isola deserta

Dopo aver avuto un forte litigio, Can deciderà di portare Sanem su un'isola deserta. L'uomo fingerà di avere dei problemi alla sua moto d'acqua per restare in compagnia della donna il più possibile. Divit e la scrittrice passeranno dei momenti romantici sulla spiaggia. Nella puntata del 17 maggio sembrerà dunque essere tornata la complicità tra i due innamorati. Inoltre, alcuni ricordi di Can inizieranno a riaffiorare proprio mentre lui e la sorella di Leyla saranno abbracciati a guardare le stelle.

Durante la messa in onda del 18 maggio invece, Melahat avrà un grosso colpo di fortuna.

La donna riceverà in eredità una cospicua somma di denaro. Purtroppo però, Melahat non saprà affrontare in maniera adeguata quanto accaduto. Ad approfittarsi della situazione ci sarà Selim, che vedrà nella donna la possibilità di mettere fine a tutti i suoi problemi economici. L'uomo inizierà così ad architettare la sua messa in scena.

Anticipazioni DeyDreamer: Sanem in difficoltà con le creme

Nella puntata in onda il 19 maggio, Sanem inizierà ad avvertire i primi problemi lavorativi. La concorrenza alla sua campagna pubblicitaria dedicata alle creme sarà sempre più forte. Sarà così che durante la messa in onda del 20 maggio inizierà a farsi avanti Leyla, per aiutare la sorella in difficoltà.

La moglie di Emre non avrà infatti intenzione di restare a guardare e si cimenterà nei panni di una ricattatrice per avere informazioni sull'agenzia concorrenziale.

Ad aiutare Sanem ci sarà anche Can, che nella puntata del 21 maggio avrà una brillante idea. L'uomo deciderà di incentrare la pubblicità delle creme sulle casalinghe. Melahat e Mevkibe verranno chiamati dal maggiore dei Divit, che vorrà avere il loro consenso per questo progetto. Nel frattempo, Melahat dovrà fare i conti con un grande quantitativo di corteggiatori, arrivati dopo aver saputo dell'eredità ricevuta da una principessa afgana.