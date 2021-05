Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Santiago minaccerà Genoveva perché vorrà che quest'ultima trovi un modo per far uscire Marcia di prigione. Intanto, si scoprirà che Maite ha un quadro di Camino completamente nuda. Poco dopo, Felipe vorrà difendere Sampaio a tutti i costi e dirà a Mendez di dargli 48 ore per provare l'innocenza della donna.

Santiago minaccerà Genoveva affinché faccia uscire di prigione Marcia

Nelle puntate che andranno in onda settimana prossima, Mendez dirà a Felipe di avere ricevuto una lettera firmata da Ursula, in cui la donna avrà Marcia del proprio omicidio. Infatti, il commissario inizierà ad avere dei sospetti anche su Santiago, il compagno della brasiliana. Nel frattempo, quest'ultimo minaccerà Genoveva di denunciarla se non interverrà per far uscire di prigione Sampaio.

Intanto, José dirà ai suoi familiari di aver deciso di rifiutare la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood. Invece, Emilio incontrerà il misterioso Julio, il quale desidererà riceverà una foto con l'autografo di Bellita del Campo.

Pasamàr deciderà di accontentare l'uomo e gli procurerà la foto realizzando il suo desiderio.

Maite avrà un ritratto di Camino nuda

Poco dopo, Santiago dirà a Salmeron che sulla pistola utilizzata per uccidere Ursula ci sono le sue impronte. Proprio per questo motivo, l'uomo dirà alla dark lady che dovrà trovare un modo per far uscire Marcia di galera.

Nel mentre, Felipe continuerà a respingere tutte le richiesta di Genoveva di non difendere Sampaio in tribunale. Inoltre, l'avvocato dirà alla donna di non essere più tanto sicuro di volerla sposare.

Intanto, Josè si accorgerà di essere spiato da Julio e lo metterà con le spalle al muro. Invece, Liberto sorprenderà Rosina nell'atelier dove sarà andata per vedere i quadri di Maite.

Inoltre, tra tutti questi quadri la pittrice avrà un ritratto di Camino completamente nuda.

Felipe vorrà provare l'innocenza di Marcia

Successivamente, Alvarez Hermoso chiederà a Mendez di avere 48 ore di tempo per provare che Marcia è innocente. Nel frattempo, Genoveva incaricherà Velasco di compiere un omicidio. Maite invece si infurierà con Camino e le farà addirittura una scenata di gelosia a causa della sintonia tra la ragazza e Ildefonso.

Nel frattempo, Rosina e Liberto si riappacificheranno, ma Selér sarà comunque molto preoccupato e tormentato allo stesso tempo. Intanto, Jacinto e Servante non faranno altro che litigare e ciò non farà che esasperare la povera Marcelina.