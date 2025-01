Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Maria Antonia farà il suo arrivo alla tenuta per confortare Cruz, caduta in depressione in seguito alla partenza di Manuel per la guerra. Durante il soggiorno, la donna svilupperà un'attrazione per Alonso, il quale entrerà in crisi con la moglie. I due stringeranno un'amicizia sempre più profonda, che culminerà in un bacio appassionato.

Maria Antonia arriva alla tenuta per stare vicina a Cruz

Cruz sprofonderà nella depressione per la decisione di Manuel di accompagnare Curro nella Prima Guerra Mondiale.

La marchesa pretenderà che nessuno rammenti suo nipote, attribuendogli tutta la responsabilità per l'allontanamento del figlio. Allo stesso tempo, Alonso sarà dispiaciuto per l'assenza di notizie di Curro e Manuel.

Intanto, Maria Antonia arriverà a La Promessa in seguito alla morte prematura del marito. La donna cercherà di dare il suo appoggio a Cruz, in grave difficoltà dopo la partenza di Manuel. Col passare tempo, però, l'amica d'infanzia della marchesa svilupperà una certa attrazione nei confronti di Alonso. Problemi che aumenteranno quando il marchese scoprirà che Cruz ha chiesto a Lorenzo di approfittare delle sue conoscenze per far internare Catalina in un manicomio.

Alonso e Maria Antonia si baciano

Alonso se la prenderà sia con Lorenzo che con Cruz, con quest'ultima che cercherà di minimizzare la sua decisione.

Il marchese farà fatica a dialogare con sua moglie a differenza di Maria Antonia, che gli offrirà tutto il suo supporto. Una sera, la donna si lascerà trasportare più dal dovuto con il marchese e finirà per baciarlo sulle labbra. Il gesto sarà interrotto dall'arrivo di Cruz, spaventata da un incubo.

Col passare del tempo, Alonso sarà sempre più agitato in presenza di Maria Antonia.

Lo strano comportamento del marchese verrà notato da Lorenzo, che inizierà a indagare per scoprire cosa nasconda. Molto presto, il capitano de La Mata scoprirà che Alonso ha preferito non posare al fianco di Maria Antonia in una foto che Cruz intendeva inviare a Manuel. L'uomo assisterà inoltre a una conversazione tra il marchese e l'ospite de La Promessa.

Alla fine, Lorenzo avviserà la marchesa, che fingerà di non dare peso alla versione.

Riepilogo ultime puntate de La Promessa

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio gennaio su Rete 4, Lope è apparso sconvolto dalla rivelazione di Vera sulla borsa piena di soldi. Il cuoco ha scelto di confidarsi con Salvador, che gli ha consigliato di rinunciare a tutto, dato che ormai tutto è in mano alla marchesa

Infine, Cruz ha continuato a spingere Pelayo a portare Catalina lontana dalla tenuta, nonostante l'annullamento del loro matrimonio.