Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una vita la storia d’amore clandestina tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) verrà alla luce. Felicia (Susana Soleto) per merito di Liberto Seler (Jorge Pobes) riuscirà a scoprire che sua figlia e la pittrice si sono prese gioco di lei.

Nello specifico la ristoratrice verrà a conoscenza che le due fanciulle si amano in segreto, poiché il marito di Rosina quando ha messo piede nello studio della pittrice l’ha vista in atteggiamenti amorosi con sua figlia: ovviamente Felicia non rimarrà ferma a guardare come al solito.

Una vita spoiler: Camino fa di tutto per allontanarsi da Ildefonso

Gli spoiler di ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Liberto e Maite apriranno una galleria d’arte. Felicia non appena prenderà parte alla mostra, si renderà conto che una donna ritratta senza veli in un dipinto somiglia parecchio a sua figlia Camino: essendo rimasta sconvolta la ristoratrice se ne andrà via dall’evento subito. Nei giorni seguenti Felicia si accorgerà di un dettaglio, poiché vedrà Zaldua indossare un misterioso nastro rosso.

La situazione sarà ancora più complicata nell’istante in cui Camino farà il possibile per prendere le distanze dal suo corteggiatore Ildefonso (Cisco Lara), che intanto sfiderà a un duello Antonito quando lo sentirà parlare male dell’esercito.

Camino non perderà tempo per invitare il nipote del Marchese de Los Pontes a rinunciare a scontrarsi con il marito di Lolita in procinto di diventare padre, invece Felicia chiederà alla figlia di non intromettersi in tali faccende: quest’ultima durante la lite con Camino inoltre le ricorderà di non farsi influenzare dai discorsi rivoluzionari di Maite.

Ildefonso mette fine alla sua relazione con la giovane Pasamar, Felicia su tutte le furie con Maite

Fortunatamente Ildefonso farà un passo indietro, nell’istante in cui suo nonno gli dirà di concentrarsi su questioni più serie, come quella di costruirsi una famiglia. Nonostante ciò, il nipote del marchese metterà fine alla sua relazione con Camino, precisamente quando gli dirà di considerarlo un uomo disposto a uccidere chiunque per salvare la Patria.

A questo punto Felicia si confronterà con Liberto mettendolo al corrente dei suoi sospetti: quest’ultimo non appena vedrà la ristoratrice piangere sceglierà di essere sincero, dicendole di aver sorpreso sua figlia Camino e Maite scambiarsi un bacio. La proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX abbastanza furiosa scatenerà la sua rabbia contro Zaldua, dopo aver scoperto finalmente la verità.