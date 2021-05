La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 il 19 maggio 2021 dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, la Fikri Harika sarà in competizione con l’agenzia Dream reklam, che darà del filo da torcere con la campagna delle creme di Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Quando Ceycey (Anil Celik), Muzaffer (Cihan Ercan) e tutti gli altri collaboratori temeranno per il proprio futuro lavorativo, Leyla (Öznur Serçeler) si proporrà come spia per impossessarsi dei segreti dell’azienda concorrente.

All’ultimo momento però sarà Can Divit (Can Yaman) ad avere un’idea più adatta per la sponsorizzazione.

DayDreamer, spoiler 19 maggio: Leyla trova il modo per parlare con una sua vecchia conoscenza

Gli spoiler sull’episodio che occuperà Canale 5 mercoledì 19 maggio 2021, raccontano che Sanem e Can - dopo aver trascorso la notte insieme su un’isola completamente deserta - torneranno alla Fikri Harika. Purtroppo la scrittrice e il fotografo faranno i conti con un grosso imprevisto, poiché un’agenzia concorrente, parecchio famosa per la creatività, cercherà in tutti i modi di sottrarre la loro campagna di cosmetici proprio quando saranno in procinto di firmare l'accordo con lo zio di Ayca (Dilek Serbest).

Leyla apprenderà che la donna che si sta occupando della campagna delle creme di Sanem per la Dream reklam è Aysel, una sua vecchia conoscenza con cui lavorava in passato, quindi non perderà tempo per parlarci dopo essere riuscita a 'strapparle' un caffè al bar: purtroppo quando Leyla tirerà fuori l'argomento della campagna la dipendente dell’agenzia concorrente se ne andrà subito via, avendo intuito che voleva ottenere delle informazioni da lei.

Leyla ricatta una sua ex collega, Can crede di poter risolvere il nuovo problema alla Fikri Harika

Leyla non mollerà e - dopo aver appreso che la sua ex collega ha una tresca clandestina - la ricatterà facendole vedere delle foto scattate con il suo cellulare: grazie a questo escamotage la ragazza in questione, in cambio del silenzio di Leyla, si vedrà costretta a farle avere dei dettagli sulla campagna pubblicitaria che sta realizzando.

Per merito di Leyla quindi alla Fikri Harika scopriranno che il lavoro dell’agenzia concorrente è migliore del loro: a causa di ciò Can, Sanem e tutti gli altri soci non avranno altra scelta che girare di nuovo le riprese e di trovare in fretta un’idea più geniale. Non appena la scrittrice gli dirà di aver creato delle creme per sua mamma, il fotografo crederà di poter risolvere la situazione.