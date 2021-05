Continuano a sorprendere i telespettatori italiani le vicende della soap opera Una vita. Gli spoiler delle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 17 al 22 maggio svelano che Genoveva Salmeron e Santiago Becerra si scontreranno dopo essere riusciti a liberarsi di Ursula Dicenta.

In particolare il brasiliano litigherà con la nuova darklady di Acacias 38 per non aver mantenuto l’accordo stretto, ovvero che avrebbe dovuto pagarlo in contanti e non con un assegno.

Una vita, trame al 22 maggio: i Dominguez non svelano a Bellita dell’arresto di Margarita

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 17 al 22 maggio Liberto avrà il timore che i dipinti di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria: nonostante ciò, il marito di Rosina non si pentirà dell’accordo stretto con la pittrice. Nel contempo Camino si presenterà a casa di Zaldua con una valigia e le dirà di voler lasciare Acacias 38 con lei: a sorpresa quest’ultima rinuncerà a partire, ma in cambio dirà alla giovane Pasamar che tra loro dovrà esserci soltanto amicizia. A questo punto quest’ultima confesserà alla donna che ama di voler vivere l’ultimo momento di passione con lei.

Rosina e Liberto consentiranno a Casilda di concedersi una vacanza. Maite invece farà sapere a Seler di star realizzando un dipinto per la mostra che ritrae Camino. Bellita proprio quando i suoi familiari si prepareranno a darle l’ultimo saluto si riprenderà: quest’ultima chiederà subito scusa al marito José Miguel, alla figlia Cinta e alla domestica Arantxa per averli trascurati.

La signora Del Campo però nei giorni seguenti si accorgerà della misteriosa assenza della sua amica Margarita, non sapendo che in realtà la stessa è finita in prigione per averla avvelenata: il signor Dominguez temendo che sua moglie possa sentirsi di nuovo male inviterà i propri cari a non dirle la verità. Arantxa invece per non far preoccupare ulteriormente la sua padrona, le farà credere che Margarita non si è fatta viva a causa sua.

Santiago e Marcia decisi a partire, Aurelio Mendez vuole interrogare Genoveva

Santiago dopo aver messo fine all’esistenza di Ursula colpendola alle spalle si arrabbierà con Genoveva per non avergli dato i soldi in contanti: a causa della lite quest’ultima e Becerra non riusciranno a sbarazzarsi del corpo senza vita di Dicenta. Salmeron fingerà di essere sconvolta, non appena il commissario Aurelio Mendez metterà lei e Felipe al corrente del ritrovamento del cadavere della storica darklady. Mentre Aurelio Mendez inizierà a fare delle indagini per far luce sulla morte di Ursula, il brasiliano Santiago minaccerà Genoveva dicendole di dargli il denaro che gli spetta e di sapere di essere il padre della creatura che porta in grembo.

A questo punto Becerra e Marcia annunceranno agli abitanti la loro scelta di voler partire.

Successivamente Camino farà la conoscenza del suo nuovo corteggiatore Ildefonso con cui sembrerà andare d’accordo, invece Servante e Jacinto saranno decisi a cambiare il loro cognome. Infine, Felipe pretenderà di sapere da Genoveva se è implicata con il decesso di Ursula: la conversazione dei due promessi sposi verrà interrotta dall’arrivo di Aurelio Mendez, che vorrà fare delle domande a Salmeron proprio sull’intricata questione.