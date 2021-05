Gli spoiler degli episodi della soap opera iberica Una vita, che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente su Canale 5, svelano che Lolita Casado (Rebeca Alemañy) finalmente diventerà mamma.

La moglie di Antonito Palacios (Alvaro Quintana) non riuscirà ad andare al matrimonio di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) poiché nello stesso istante nascerà suo figlio Moncho.

Una vita, spoiler: Lolita entra in travaglio il giorno delle nozze di Felipe e Genoveva

Nelle prossime puntate della serie televisiva in programma su Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà un momento di felicità per i Palacios.

Tutto avrà inizio quando Felipe e Genoveva chiederanno ad Antonito e Lolita di essere i loro testimoni di nozze: quest’ultima accetterà la richiesta nonostante sia parecchio nervosa per l’imminente parto.

Proprio quando i coniugi Palacios saranno in procinto di recarsi al matrimonio in compagnia di Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco), faranno i conti con un imprevisto: infatti si romperanno le acque di Lolita e sia lei che i suoi cari non riusciranno ad avvertire subito un medico. Ad aiutare la donna a far venire alla luce la creatura che porta in grembo ci penserà Jacinto (Jona Gracia), con il suo intervento provvidenziale: quest’ultimo arriverà nella dimora dei Palacios dopo aver visto che i componenti della famiglia non erano presenti alla cerimonia nuziale di Felipe e Genoveva.

Lolita partorisce con l’aiuto di Jacinto, Marcia vuole interrompere il matrimonio di Salmeron e Alvarez Hermoso

A questo punto Ramon e Antonito diranno al portinaio di Acacias 38 che Lolita è entrata in travaglio: Jacinto essendo stato pastore per diversi anni non si tirerà indietro. Fortunatamente, nonostante il parto sarà abbastanza complicato, Lolita e Antonito ben presto potranno tenere tra le loro braccia il piccolo Moncho: in tale circostanza il fratello di Maria Luisa ammetterà al proprio genitore di avere il timore di non essere un buon padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Non appena gli abitanti del quartiere sapranno della nascita del nuovo erede dei Palacios, l’avvocato Felipe e Genoveva dovranno scegliere come testimoni Liberto (Jorge Pobes) e Rosina (Sandra Marchena). Finalmente si potrà svolgere il lieto evento, ma Alvarez Hermoso e Salmeron dovranno fare parecchia attenzione, poiché Marcia (Trisha Fernandez) dopo aver appreso da Andrade (Alvaro Baguena) che Genoveva e il suo falso marito Santiago (Aleix Melé) hanno un’alleanza vorrà fare il possibile per interrompere la cerimonia.