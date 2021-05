Non mancheranno momenti di tensione nei prossimi episodi della telenovela spagnola Una vita, in programmazione su Canale 5 dal 30 maggio al 5 giugno 2021. Dagli spoiler si evince che Santiago Becerra costringerà Genoveva Salmeron a far scagionare Marcia Sampaio, se non vorrà fare i conti con la giustizia.

Maite Zaldua invece si infastidirà, quando vedrà la sua amata Camino Pasamar in compagnia di Ildefonso.

Una vita, spoiler dal 30 maggio al 5 giugno: Santiago minaccia di denunciare Genoveva

Nelle puntate della soap opera in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 30 maggio al 5 giugno 2021, dopo aver visto Velasco uscire dal suo palazzo, Felipe litigherà con Genoveva: quest’ultima cercherà di convincere il suo promesso sposo a lasciare il caso di Marcia, ma senza riuscirci.

Intanto Mendez farà sapere a Felipe di aver ricevuto una lettera scritta dalla defunta Ursula, in cui si evince che Marcia è l’assassina dell’ex istruttrice. A questo punto il commissario dopo aver avuto dei sospetti su Santiago, deciderà di sottoporlo a un interrogatorio. In seguito Alvarez Hermoso oltre a confortare Sampaio, cercherà di aiutarla a ricordarsi qualcosa del momento in cui ha perso il fazzoletto trovato sul luogo in cui è stata uccisa Ursula. Intanto Becerra dopo aver minacciato di denunciare Genoveva, le dirà che sull’arma con cui ha ucciso Dicenta ci sono le sue impronte.

A questo punto Salmeron per non rischiare l’arresto, si vedrà costretta a fare il possibile per far tornare in libertà Marcia.

Felipe intanto sarà sempre più determinato a prendere le difese di Marcia: addirittura l’avvocato farà intendere a Genoveva di non essere più convinto di voler diventare suo marito. Intanto il processo contro Marcia continuerà ad andare avanti e Felipe avrà soltanto 48 ore a disposizione per confermare l’alibi della fanciulla.

In seguito Salmeron commissionerà un omicidio a Velasco.

José Miguel affronta Julio, Arantxa resta sconvolta

Nel contempo Bellita accetterà finalmente di denunciare Margarita e il marito Alfonso Carchano, dopo essersi ripresa.

Intanto un ragazzo chiamato Julio catturerà l’attenzione di Emilio e Jacinto, facendo delle domande sulla signora Del Campo ai cittadini.

Emilio, dopo aver fatto la conoscenza del nuovo arrivato, lo aiuterà a ottenere una foto contenente la firma di Bellita. Poi José Miguel metterà alle strette Julio non appena si accorgerà di essere stato spiato.

Successivamente il portinaio di Acacias 38 e Servante saranno decisi a far realizzare uno stemma delle rispettive famiglie. José Miguel dirà ai propri familiari di aver rifiutato la proposta di Mister Golden. Arantxa invece rimarrà sconvolta nell’istante in cui riceverà una chiamata telefonica a casa dei Dominguez: nonostante ciò la domestica non dirà a nessuno il motivo della sua preoccupazione.

In seguito Arantxa si confiderà con Fabiana, dicendole che una sua defunta zia l'ha nominata erede di un casolare, alla sola condizione che dovrà occuparsene insieme ad altri cinque nipoti della donna.

Maite gelosa di Camino e Ildefonso, Liberto preoccupato

Ildefonso si complimenterà con Camino quando vedrà dei disegni sotto lo sguardo di Felicia: quest’ultima si dirà disposta a fare pace con Maite.

Liberto sorprenderà la moglie Rosina nell’atelier di Zaldua, che invece farà una scenata di gelosia alla giovane Pasamar a causa di Ildefonso.

Infine Liberto farà fatica a nascondere il suo turbamento, pur avendo chiarito con la propria amata.