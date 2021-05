Tra i protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e donne vi è sicuramente il cavaliere Michele Dentice, che si è fatto notare dal pubblico per la sua spontaneità, la genuinità e anche il suo fisico che non è passato affatto inosservato in trasmissione. Ad un certo punto del percorso, però, senza aver trovato la sua "anima gemella", Michele ha scelto di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. In una recente intervista ha svelato i motivi che lo hanno portato a compiere questo passo, ammettendo che un ruolo importante hanno avuto i problemi economici che si è trovato ad affrontare in questo ultimo anno, causa restrizioni per la Covid-19.

La verità di Michele sul suo addio a Uomini e donne: problemi economici

Michele, oltre ad essere uno dei protagonisti di Uomini e donne, è anche un personal trainer ed ha ammesso che questo ultimo periodo è stato molto duro da affrontare, soprattutto dal punto di vista economico, dato che le palestre (compresa quella che gestisce) sono state chiuse al pubblico.

"La palestra è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati", ha denunciato Michele Dentice.

I problemi economici hanno avuto così un peso importante sulla scelta di Michele di dire addio alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5. Il cavaliere, però, ha ammesso di essere stato molto provato anche dalla morte della sua amata nonna Maria.

Dopo aver lasciato U&D, Michele non ha ancora trovato la sua anima gemella

"Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti", ha ammesso Michele parlando della sua esperienza a Uomini e donne.

Tuttavia, nonostante la sua uscita dalla trasmissione di Canale 5, l'ex cavaliere non ha ancora trovato la donna della sua vita e attualmente continua ad essere single.

Michele, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi anche perché ritiene di non essere in grado di vivere senza amore.

Michele Dentice non esclude un ritorno in futuro a Uomini e donne

Ecco perché non esclude a priori un suo possibile ritorno futuro a Uomini e donne. "Se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei", ha ammesso il cavaliere aggiungendo che l'idea di poter trovare l'amore in televisione, continua ad affascinarlo molto.

Non si esclude, quindi, che nel corso della prossima stagione del dating show che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5, possa esserci anche il ritorno di Michele Dentice, proprio come è già accaduto in passato con altri "ritorni" celebri in trasmissione, come nel caso di Ida Platano.