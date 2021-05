Mercoledì 19 maggio verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena: Marta non riuscirà ancora a confessare a Vittorio della proposta lavorativa ricevuta dalla Sterling. In preda alla confusione, la fotografa si aprirà con Umberto e Adelaide. Nel frattempo Rocco riceverà un premio per aver vinto la gara di ciclismo. Il ragazzo vorrà usufruire di questo denaro per acquistare un anello a Maria, ma non saprà a chi rivolgersi per chiedere un consiglio. Nel frattempo dal carcere, Marcello deciderà di scrivere una lettera alla giovane Brancia.

Nonostante l'amore che prova nei suoi confronti, chiederà alla ragazza di dimenticarsi di lui. Al Circolo, Fiorenza vorrà a tutti i costi vederci chiaro sui sospetti che ha nei confronti di Ludovica e inizierà a spiarla.

Rocco riceve un premio per aver vinto la gara di ciclismo

Durante il 153° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 19 maggio 2021, a villa Guarnieri ci respirerà un'aria malinconica. Dopo l'offerta rivenuta dalla Sterling, Marta sarà sommersa dai dubbi e sentirà la necessità di confidarsi con qualcuno. Tuttavia la giovane fotografa si aprirà con il commendatore e la zia Adelaide e gli racconterà di essere a disagio nel rivelare al marito quest'importante opportunità lavorativa.

Nel frattempo Rocco riceverà un piccolo premio in denaro, come riconoscimento per la gara di ciclismo a cui ha partecipato. Essendo un ragazzo molto generoso e altruista, vorrà utilizzare il ricompenso ricevuto per comprare un anello di fidanzamento per la giovane sarta, anche se non saprà a chi chiedere un consiglio per fare un acquisto del genere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Cosimo confessa alla madre l'idea di lasciare Milano

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa il 19 maggio, rivelano che Cosimo inizierà ad accennare alla madre la sua volontà di trasferirsi a Parigi. Il giovane imprenditore cercherà di capire cosa ne penserà Delfina a riguardo, dato che sarà desideroso di portare con se sia la signora che Gabriella.

Nel frattempo la Gramini continuerà a sospettare di Ludovica e essendo assetata di vendetta nei confronti della Brancia, vorrà andare fino in fondo negli affari della vice presidentessa. Intanto Marcello continuerà a trascorrere le sue giornate in prigione e sommerso dai sensi di colpa per aver fatto soffrire le persone a lui care, scriverà una missiva a Ludovica. Il barman chiederà alla contessina di rifarsi una vita e dimenticarsi di lui. Al Paradiso invece Marta e il marito saranno sempre più consapevoli di parlare del loro futuro, comunque vada.