Lunedì 24 maggio su Canale 5 prenderà il via l'ultima settimana di messa in onda di DayDreamer, la Serie TV con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. La storia di Can e Sanem sarà alle battute finali, ma ci vorrà ancora qualche giorno per assistere al loro lieto fine. Infatti la ragazza, dopo aver lasciato casa e lavoro, tornerà a occuparsi del negozio di generi alimentari con Nihat e proprio qui avrà un difficile e profondo confronto con Can.

Sanem torna a lavorare nel suo quartiere

Dopo aver deciso di allontanarsi da Can e di conseguenza dalla tenuta di Mihriban e dal lavoro alla Fikri Harika, Sanem tornerà a vivere a casa dei suoi genitori.

Tra i suoi nuovi progetti ci sarà anche quello di occuparsi nuovamente del negozio di alimentari di papà Nihat. Ovviamente quando lavorerà lì i ricordi non potranno far altro che riaffiorare nella sua mente. Sembrerà trascorso un sacco di tempo da quando, seduta vicino alla cassa, scriveva il suo romanzo con carta e penna, invece ormai diventata una scrittrice di successo.

Intanto alla Fikri Harika continueranno a lavorare alla presentazione per la Woman Art Cozmetic e il team sarà impegnato a mostrare ad Ayca il lavoro svolto. Can, nel mentre, avrà la testa tra le nuvole: il suo pensiero fisso sarà Sanem e la figlia del signor Asim si accorgerà "dell'assenza" del fotografo, anche perché durante la riunione sarà abbastanza sbrigativo.

Terminati i lavori, Ayca farà una chiacchierata con Deren: vorrà sapere perché Sanem non è presente agli incontri. La direttrice creativa le spiegherà che, almeno per il momento, ha deciso di non partecipare al progetto e questa sarà musica per le orecchie di Ayca: finalmente ha campo libero con Can.

Can affronta Sanem, vuole sapere perché si è allontanata da lui

Ayca renderà troppo facile la sua idea di conquista nei confronti di Can, perché in realtà lui non avrà nemmeno la minima idea di prenderla in considerazione come eventuale fidanzata: nella sua testa ci sarà solo Sanem. Per questo deciderà di andare a trovarla in negozio.

Si dirà dispiaciuto del fatto che se ne sia andata via dalla tenuta e dell'agenzia senza dire niente. Vorrà almeno sapere perché lo ha fatto e così sarà.

Sanem gli dirà che è stanca di ricordargli le cose, stanca di fargli capire ciò che sono stati. Lui puoi decidere di vivere la sua vita come meglio crede, ma anche lei ha diritto di fare altrettanto. Lui si renderà conto di quanto la ragazza abbia sofferto dopo l'incidente e si sentirà in colpa per non essere riuscito a porre rimedio a tutto quel dolore.

A Can non resterà che rassegnarsi e lasciare che Sanem prenda le sue scelte di vita, ma sarà realmente così?