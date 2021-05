Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse dal 10 al 14 maggio svelano nuovi colpi di scena. Silvia e Michele cercheranno di recuperare il loro rapporto dopo il periodo di profonda crisi che hanno attraversato. Tuttavia, la donna attirerà l'interesse di un nuovo cliente del bar. Questo nuovo personaggio potrebbe creare nuovamente scompiglio all'interno della coppia. Alberto, dopo essere stato licenziato da Barbara, subirà le pressioni per gli alimenti non versati a Clara.

Mentre la ragazza proverà ad andare avanti senza di lui, Palladini cadrà in uno stato di depressione. Pertanto si impegnerà per ottenere nuovamente il lavoro.

Upas, spoiler 10-14 maggio: Silvia e Michele provano a ricucire il loro legame

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che saranno trasmessi fino al 14 maggio rivelano che Silvia e Michele cercheranno di recuperare il loro rapporto, in seguito alla profonda crisi che hanno vissuto. Tuttavia, non sarà così semplice per loro tornare ad essere la coppia affiatata di un tempo. Al contempo Michele accetterà di svolgere delle lezioni per un corso online di giornalismo. Silvia, però, inizierà a vivere con insofferenza l'instabilità della loro relazione: infatti, durante un momento di sconforto la donna troverà supporto in Ornella.

Anticipazioni Upas: un nuovo cliente mostra interesse per Silvia

Gli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda dal 10 al 14 maggio preannunciano che Silvia attirerà l'interesse di un nuovo cliente del suo locale. Già negli ultimi episodi, è entrato in scena un nuovo personaggio maschile, che ha avuto un piccolo inconveniente al Caffè Vulcano.

Tuttavia l'uomo si recherà sempre più presso il bar, anche solo per vedere la proprietaria. Non è da escludere che questa new entry possa portare nuovamente scompiglio nella vita di Silvia.

Upas, trame fino al 14 maggio: Alberto licenziato da Barbara

La trama delle puntate di Upas fino al 14 maggio anticipa che Alberto avrà non pochi problemi.

L'avvocato Palladini sarà licenziato da Barbara, insoddisfatta delle sue prestazione professionali. L'uomo, inoltre, subirà forti pressioni per il mancato versamento degli alimenti alla sua ex compagna Clara. Dunque, mentre Clara cerca di rifarsi una vita lontano da lui, Alberto cadrà in un profondo stato depressivo. Pertanto, per arginare i danni non gli resterà che cercare di riottenere il suo precedente lavoro. Renato, intanto, appare preoccupato per suo figlio Niko: infatti Poggi senior spronerà il ragazzo a riprendere in mano la sua vita sentimentale.