Maurizio Aiello ha da poco dichiarato che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto Palladini soffrirà molto. In effetti, per quanto le cose già adesso non stiano andando bene per lui, presto gli eventi saranno destinati persino a peggiorare. Le anticipazioni, delle puntate in onda dal 10 al 14 maggio, rivelano infatti che l'uomo, dopo essere stato lasciato da Clara, rimarrà anche senza lavoro. Nel frattempo ci saranno importanti sviluppi in merito alla crisi dei cantieri. Ferri infatti deciderà, sorprendentemente, di accettare l'offerta di Pietro Abbate, ma spunterà anche un nuovo misterioso socio finora rimasto nell'ombra.

Un posto al sole, trame 10-14 maggio: Palladini perde il lavoro

Aiello, in una recente intervista, ha fornito un piccolo spoiler sulle trame future di Upas, rivelando che presto Alberto se la passerà davvero male. In effetti le anticipazioni delle puntate, in onda a maggio, non promettono nulla di buono per questo personaggio. Nei prossimi episodi, Palladini verrà licenziato dal suo superiore Barbara Filangieri (Mariella Valentini), ma questo non sarà che l'inizio della sua crisi personale. Gli spoiler non chiariscono quale sia la motivazione che porterà l'imprenditrice a disfarsi del suo "valido" collaboratore, ma si soffermano sul fatto che per l'avvocato inizierà un periodo decisamente buio della sua vita.

Un posto al sole, puntate di maggio: Alberto cerca di riavere il suo lavoro

Nelle prossime puntate, Alberto avrà forti difficoltà a versare a Clara (Imma Pirone) gli alimenti per il piccolo Federico. L'uomo, ormai senza soldi e privo di stimoli, farà un ultimo tentativo disperato per riottenere il suo lavoro. Gli spoiler non chiariscono se l'uomo riuscirà o meno nel suo intento, ma danno un indizio abbastanza chiaro.

Pare infatti che Palladini cadrà in una profonda depressione. Se le cose si metteranno male per lui, la situazione di Clara invece migliorerà molto e la ragazza inizierà a rifarsi una nuova vita.

Un posto al sole: Roberto accetta l'offerta di Pietro

Nei prossimi episodi, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deciderà di accettare l'offerta di Abbate (Simon Grechi) pur di uscire dalla tremenda crisi che sta investendo i cantieri.

Nonostante i due imprenditori abbiano trovato un accordo, l'affare salterà all'ultimo momento, mettendoli in seria difficoltà e creando agitazione in un misterioso socio occulto di Pietro. Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo), deciso ad ottenere giustizia per Ernesto, continuerà le sue indagini. L'uomo continuerà ad intercettare Abbate, facendo un'interessante scoperta e si avvicinerà alla verità sull'assassinio di Gargiulo. Tuttavia il desiderio di giustizia di Boschi finirà per metterlo in grave pericolo.